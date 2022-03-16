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- Teravih başlangıcı 2022: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?
Teravih başlangıcı 2022: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 14:07
Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan teravih namazı için sayılı günler kaldı.
Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır.
Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.
Bu sene teravih hangi gün başlayacak merak ediliyor.
Peki ilk teravih ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte ilk teravih namazı tarihi 2022...
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK 2022?
2022 yılı Ramazan Ayının ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak.
Ramazanın ilk orucu için 1 Nisan Cuma’ı 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılacak. 2 Nisan akşamı ise iftar yapılacak.