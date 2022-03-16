Petrol
99.81
-0.10%
Euro
16.19
0.64%
Dolar
14.70
-0.02%
Altın
908.03
0.22%
Borsa
2094
0.69%
Bitcoin
593.226
2.96%
BTXN Coin
39.17
0.87%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Teravih başlangıcı 2022: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?

    Ramazan ayında kılınan teravih namazının hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Peki 2022 ilk teravih ne zaman? Teravih namazı hangi gün başlıyor?
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Teravih başlangıcı 2022: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?

    Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan teravih namazı için sayılı günler kaldı.

    Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır.

    Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

    Bu sene teravih hangi gün başlayacak merak ediliyor.

    Peki ilk teravih ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte ilk teravih namazı tarihi 2022...

    İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK 2022?

    2022 yılı Ramazan Ayının ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak.

    Ramazanın ilk orucu için 1 Nisan Cuma’ı 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılacak. 2 Nisan akşamı ise iftar yapılacak.

    Teravih başlangıcı 2022: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak? #1


    İlginizi Çekebilir

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
    Futbol

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
    Gündem

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

    Görüş Bildir