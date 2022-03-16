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Teravih başlangıcı 2022: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?

Teravih başlangıcı 2022: İlk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?

Ramazan ayında kılınan teravih namazının hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Peki 2022 ilk teravih ne zaman? Teravih namazı hangi gün başlıyor?