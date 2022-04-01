Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet teravih namazı kılınışı

Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet teravih namazı kılınışı

Ramazan ayına özel ibadetlerden biri olan teravih namazı, bu yıl camilerde cemaatle birlikte eda edilecek. Peki teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? İşte yanıtı..

İslam alemi, on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan-ı Şerif'i karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sofraların bereketlendiği, ailelerin iftar davetlerinde bir araya geldiği ve dargınların barıştığı Ramazan ayında, kalpten edilen tüm duaların kabul olduğu biliniyor.

Ramazan ayına özel ibadetlerden biri olan teravih namazı kılınışı ve faziletleri ise konuya ilişkin bilgilerini tazelemek isteyen ve ibadete yeni başlayan müminler tarafından araştırılıyor.

Bu mübarek ayın faziletinden yararlanmak isteyenler, ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır sorularına yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teravih namazı ile ilgili açıklamaları ve bu namazla ilgili hadisler, Müslümanlar için yol gösterici nitelik taşıyor.

Bir ay boyunca her akşam iftar sofralarında buluşacak olan müminler, yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı için camileri doldurup taşıracak.

Peki teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tervaih namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Diyanet teravih namazı kılınışı ve namazda okunacak dualar…

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan teravih namazı sözlükte rahatlatmak ve dinlendirmek manalarına gelen "terviha" kelimesinden adını alır.

Yatsı ile vitir namazları arasında eda edilen bu namaz Ramazan ayında müminin huzurunu ikiye katlayan, sevap kazanarak Allah'ın rızasını almasını sağlayan kıymetli bir ibadettir.

Sünnet-i müekkede kabul edilen teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

İşte adım adım teravih namazı kılınışı;

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahıım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

2. REKAT

Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

3. REKAT

İmam ve cemaat birlikte Sübhaneke'yi okur, ardından imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.

4. REKAT

Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur. Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.

Bu şekilde istenilen kadar rekat kılınır ve vitir namazına geçilir.

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazının kılınışı Diyanet bilgilerine göre şu şekildedir;

1. REKAT

Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve cemaat ile imam birlikte Sübhaneke duasını okur. Daha sonra sadece imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sureleri okur. Rüku ve secdeye varılır.

2. REKAT

İmam besmele Fatiha ve zammı sure okur. Ardından rüku ve secdeden sonra oturulur, Tahiyyat duası okunur.

3. REKAT

İmam besmele, Fatiha ve zammı sure okur. Daha sonra eller kulak hizasına kaldırılır ve tekbir alınır. Bu tekbirin ardından imam ve cemaat kunut dualarını içinden okur. Daha sonra rüku, secde ve son oturuş gerçekleştirilir. İmam ve cemaat Tahiyyat duası, Salli Barik ve Rabbena okur. Selam verilerek namaz tamamlanır.