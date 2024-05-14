Tercan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

İHA
Tercan Barajı'nda su doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Son günlerde yağan yağmurlarla Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimesi ve yağan yağmurlarla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı.
Çiftçinin yüzü güldü
Tercan Barajı'nda yüzde 100 su doluluk seviyesine ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Tarımın yaygın olduğu Tercan‘da barajlardaki su seviyesinin artması çiftinin yüzünü güldürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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