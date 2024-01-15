Termometreler eksi 20'nin altında! Erzurum donuyor... Termometrelerin-20’nin altına düştüğü Erzurum’da Karasu'nun yüzeyi buz tutarken, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.

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İHA

Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor...

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte sabah saatlerinde termometreler -21’i gösterdi.

Kent merkezinde gece ise -25’ler ölçülürken, soğuk hava nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Sis ve buzlanma etkili oluyor

Erzurum Ovası’ndan ise soğuk hava ağaçları beyaza bürüdü, Karasu’nun yüzeyi buz tuttu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşları çığa karşı uyaran uzmanlar, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Bu arada belediye ve karayolları ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre Erzurum, yarından itibaren 2 gün kar yağışlı olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)