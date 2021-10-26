Terör örgütü PKK'nın, 28 yıl önce Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi köyünde 33 kişiyi asker kıyafeti giyerek şehit ettiği katliamın tanıkları, yaşadıklarını anlattı.

PKK'lı teröristler 25 Ekim 1993 yılında en kanlı katliamlarından birini Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi köyünde gerçekleştirdi. Asker kıyafeti giyen terör örgütü PKK mensupları, beldenin haberleşmesini keserek 33 sivil vatandaşı köy meydanındaki kahvehanede topladı. Daha sonra kurşuna dizerek acımasızca katletti.

"BABAM VE AMCAM ŞEHİT OLDU"

O kanlı gecede babası ile amcasını kaybeden biri, "Benim babam vardı, amcam vardı. En yakınım olarak babamla amcam şehit oldu. Ben de 7 tane kurşun yedim, iki kolumdan sakat kaldım" dedi.

Kahvehanede oturan köy sakinleri, üzerlerinde asker kıyafeti olan örgüt üyelerinden hiç şüphelenmedi. Gözü dönmüş caniler bir süre sonra gerçek yüzünü gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın 33 kişiyi şehit ettiği Yavi katliamının 28. yılı - Video

"ASKER OLDUKLARINI SANDIK"

Teröristleri kıyafetlerinden dolayı asker sandıklarını söyleyen kişi, "Kimlikleri topladıktan sonra masa ve sandalyeyi kenara ittiler, televizyonları kapattılar. O zamana kadar biz bilmiyorduk, asker olduklarını sanıyorduk. Aradan beş dakika geçmeden taramaya başladılar" açıklamasını yaptı.

Hainler köyden kaçtıktan sonra evlerden feryatlar yükselmeye başladı. Kimi babasını, kimi eşini, kimi de nişanlısını şehit verdi o kara günde.

"NEREDE ÖLÜ OLDUĞUNU AĞLAMA SESLERİNDEN DUYDUK"

Saldırı sonrası evlerden gelen ağlama seslerinden evlerde ölü olduklarını anladıklarını belirten kişi, "Kahvenin önüne geldiğimde her taraf karanlık, göz gözü görmüyordu. Mahallenin içini gezdiğimde bu evde ölü var, şu evde ölü var... Yani böyle içimiz sızlayarak gece sabahlara kadar nerede ölü olduğunu sadece ağlama seslerinden duyduk" sözlerini kullandı.

ACILARI 28 YILDIR TAZE

Üzerinden 28 yıl geçti ancak acılar ilk günkü gibi taze. Terör örgütünün gerçek yüzüne tanıklık eden Yavi halkı katliamı bir gün olsun unutmadı ve acıyı yüreklerinde hissediyor.

Katliamda hayatını kaybedenler her yıl köy şehitliğindeki mezarları başında dualarla anılıyor.

ERZURUM'DA ANMA TÖRENİ

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Çat Kaymakamlığınca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, PKK terör örgütünün ne kadar hain ve kalleş örgüt olduğunu 28 yıl önce bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"O TERÖRİSTLER, DEVLET TARAFINDAN YOK EDİLDİ"

Yavi Mahallesi'nde 33 sivilin katledildiğini hatırlatan Memiş, şunları kaydetti:

"O katliamı yapan terörist unsurlar devlet tarafından imha edildi. 1993'lü yıllar terör olayları açısından şiddetli geçen yıllardı, emperyalist güçler arkalarında, hemen hemen her yerde eylem yapma derdindelerdi. Ancak devletimiz o günden bugüne kadar müthiş kararlılık ve milletimizin ferasetiyle terör örgütünü bitirme noktasına getirdi. Tabii çok bedeller ödendi ve buna rağmen bu yüce millet et ve tırnak olma özelliğini hiç kaybetmedi."





"BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI HER YER BİZİM"

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da katliamın ilk şahitlerinden olduğunu dile getirdi.

O gün Yavi'ye güvenlik gerekçesiyle ancak sabah namazına yakın gelebildiklerini aktaran Yaşar, "Bizler Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediye başkanları olarak Şırnak'ta bir araya geldik ve bir şeylere şahit olduk. Bizler güvenlik sebebiyle Parmaksız Mahallemizi geçmeye çekinirdik. Fakat bugün ortaya konuldu ki devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sayesinde Diyarbakır'a, Şırnak'a, Cizre'ye ve geçmişte en tehlikeli dediğimiz bölgelere çok rahat şekilde gidiyoruz. Bugün bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim." diye konuştu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği program, saygı ateşi ve katılımcıların mezarlara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.