Terörden arınan Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı

Türk askerinin sayesinde güven ve huzurun hakim olduğu Şırnak'ta, 1 yılda 5 ulusal organizasyon yapıldı.

Şırnakta'ki ’Yıldırım-1 Cudi Operasyonu’ kapsamında bölge teröristlerden temizlendi.

Bölgede huzurun oluşturulmasıyla terör yerini kültürel faaliyetlere bıraktı.

TURNUVALARDAN FİLM ÇEKİMLERİNE...

Son 1 yıl içerisinde Namaz Dağı'nda Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Dağı eteğinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Beytüşşebap Kato Dağı'nda Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak’tan Beytüşşebap’a kadar bisiklet festivali yapıldı.

Son olarak ise Cudi Dağı zirvesinde 'Nuh’un Gemisi Cudi’de 2' filminin çekimleri gerçekleşti.

VALİ HAMZA PEHLİVAN: FAALİYETLERİMİZ ARTACAK

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı Tabiat Parkı, Milli Park ve kültür, turizm ve doğa boyutunu da devreye katmak suretiyle ileriye dönük somut adımları da bir yandan planlamaya başladıklarını belirtti.

Vali Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yine Şırnak için bir ilk olan 'Nuh’un Gemisi Cudi’de' adlı uzun metrajlı film çekilmişti. Bu filmin ana teması Şırnak’ın Nuh’un Gemisi ile olan bu yıllara, yüzyıllara dayalı hikayesini bir film formatı içerisinde ele alınması konusuydu. İlimizin değişik yerlerinde bu çekimler yapılmıştı ve yayımlandı, oldukça da güzel bir ilgi gördü. Bundan hareketle filmin yapımcısı ikincisini çekme kararı aldı, bizlerle de paylaştılar. İsmi ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de’ olunca, acaba Sefine’de çekim yapabilir miyiz diye bize geldiklerinde, biz güvenliğin sağlanması ve devamında yapılması hedeflenen çalışmalardan bahsettiğimizde, bizden müsaade istediler. Biz de müsaade ettik. Burada filmin final sahneleri çekildi. İçinde usta oyuncuların da bulunduğu ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de’ filminin ikincisi tam bu mekanda, final sahneleri çekilmek suretiyle tamamlandı, önümüzdeki aylarda vizyona da girmiş olacak. Filmin kendisi geçen yıl şehrimiz için bir ilkti, Sefine için de uzun metrajlı filmin bir kısmının burada çekiliyor olması da yine burada sağlamış olduğumuz bu güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıydı. İnşallah belgesellerle, daha farklı organizasyonlarla bunun devamı gelecek.





"TURİZM YÖNÜNDE GİRİŞİMLERİMİZ VAR"

Yola Cudi güvenlik konsepti diye çıktık ama devamında da Cudi, güvenlik, tarih, kültür, doğa ve turizm başlıklarını da ekledik. Kapsayıcı bir proje olsun istedik. Nitekim, film bu anlamda kültürel, sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçasıdır. Festival de yine bu sosyo-kültürel faaliyetlerin bir parçası olarak karşımızda duruyor. Doğa boyutuyla da milli park konusunun, tabiat parkı konusunun gündeme gelmesi ve onunla ilgili çalışmalar, nitekim bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde bu çalışmalar devam ederken bir yandan da buranın ulaşımının Şırnak tarafından da sağlanmasıyla birlikte turizm destinasyonu olarak da kabul görmesi ve destinasyonlara eklenmesiyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz var.





"EMEKLERİN MEYVELERİ TOPLANIYOR"

Bir yandan güvenlik ile ilgili çalışmalar daha iyi noktalara taşınırken bir yandan da buranın öncelikle Şırnaklı hemşerilerimize ve Şırnak ve çevresindeki illere, yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza açılması, devamında da hem ülkemizde burayı merak eden vatandaşlarımıza inşallah burasının ziyarete açılması ve nihayetinde de ulusal ve uluslararası bir boyut kazanması yönünde adım adım ilerliyoruz. Bir tarafımız Şırnak, bir tarafımız Silopi’dir. Tam orta noktada, böyle tarihi dokusu, derinliği olan bir noktada, güvenliğin sağlanmış olması ve artık etkinliklerden, faaliyetlerden bahsediyor olmamız; şu an kontrollü olsa da vatandaşlarımızın yakın bir gelecekte buraya günübirlik ziyaretler yapacak olması başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere yıllardır devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tarafından verilen emeğin meyvelerinin toplanması anlamına geliyor."

Vali Pehlivan, burada atılan adımın kültürel sahada, tarihi sahasında, doğa, spor ve benzeri birçok alanda yansımalarının olacağını söyledi.