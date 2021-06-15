Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde terörden arındırılan Pülümür ve Nazımiye ilçelerindeki doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde, Tunceli terörden kurtarıldı.

Kente güven ortamı hakim olurken, Ovacık ilçesindeki Munzur ve Mercan Dağları güzellikleri ile ziyaretçilerini büyülüyor.

HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL

940 metre yükseklikte bulunan Tunceli, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında doğa tutkunları Katır, Karagöl, Kepır ve Mercan göllerini ziyaret ediyor.

DAĞLAR GÖÇERLERİ AĞIRLIYOR

Pülümür ilçesindeki Bağırpaşa, Hel, Zel ve Meydan Dağları ise bitki örtüsü çeşitliliği ve zengin meralarıyla haziran-eylül döneminde koyun yetiştiriciliğiyle uğraşan göçer aileleri ağırlıyor.

Havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan göçerler, sonbahara kadar yaylada kalıyor.

Terörden arınan Tunceli huzura kavuştu, doğal güzellikleri ortaya çıktı VİDEO





ÇEŞİTLİ CANLI TÜRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Pülümür ilçesindeki dağlar, aynı zamanda nesli koruma altında ve avlanması yasak olan bozayı, yaban keçisi, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi ve urkekliği gibi canlı türlerine yaşam alanı sağlıyor.

Nazımiye ilçesindeki yüzlerce endemik bitki türüne sahip olan Anik, Sülbüs ve Dokuzkaya dağları da arıcıların organik bal üretiminde yoğun olarak tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Tunceli, çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin gezi rotasında yer alıyor.

Gruplar halinde Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerine giden doğa tutkunları zorlu bir yolculuğun ardından tırmandıkları dağlarda yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor.

"HER HAFTA İLÇEYE GEZİLER DÜZENLİYORUZ"

Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, her hafta bir ilçeye geziler düzenlediklerini ve doğal güzellikleri fotoğrafladıklarını dile getirdi.

Göçerlerden Süleyman Karakuş, Tunceli dağlarının her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Yazın hayvanlarıyla Pülümür dağlarındaki yaylalara çıktığını belirten Karakuş, "Dağları en iyi yaşayan bilir ve bu dağlarda çok güzel şelaleler, göller ve yaban hayvanları mevcut. Tunceli'deki dağların doğal güzelliğini herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.



