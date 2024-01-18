Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

Türkiye'nin coğrafi özellikleri bakımından en yüksek rakımlı doğa harikaları, doğu bölgesinde yer alıyor.
Yıllarca bölücü terör örgütü PKK ile anılan bölgede artık silah sesleri değil kuş sesleri yankılanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgede, kış aylarında ise kayak sporu ön plana çıkıyor.
Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları, dağ kayağı yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.
Karla kaplı olan Munzur’un Erzincan’a bakan yüzündeki yaklaşık 28 kilometrelik kısım, serbest dağ kayağı yapan sporcuların uğrak yeri.
"Dağ kayağı için bulunmaz bir yer"
Bölgeye kaymaya gelen emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal ile öğretim görevlisi Alptekin Sanalan, Munzurların dağ kayağı için bulunmaz bir yer olduğunu belirtti.
Yılmaz Ünal, kayak yarışmalarının yapılması açısından çok uygun bir yer olduğunu ve çok fazla doğanın dokusuna zarar vermeden, doğal yaşamı etkilemeden Munzur Dağlarında faaliyetlerin yapılabileceğini söyledi.
Aynı zamanda Erzincan Dağcılık Kulübü yönetiminde yer alan emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal, Munzurlarda kaya tırmanışı yaptıklarını ve bu sporlar için bulunmaz bir doğaya sahip olduklarını kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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