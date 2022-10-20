Mehmetçik'in, terör örgütünün cirit attığı Amanos Dağları'nı temizlemesiyle, bölge ekoturizme açılmaya hazırlanıyor.

Güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenen bölgelerde artık huzur hakim.

Kahraman Mehmetçik'in operasyonlarıyla Hatay artık terörle değil, doğal güzellikleri ile anılıyor.

Amanoslar'da 1992'den bu yana 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 250'ye ulaştı.

Örgüte son darbe

Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan örgütün 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet'in de öldürülmesi, PKK'ya vurulan son darbe oldu.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kampların da yerle bir edilmesiyle Amanoslar terörden tamamen arındı.

Hataylılar rahatlıkla Amanoslar'a çıkyor

Halk, bölgede endemik bitki türleri, yaban hayatı, akarsuları, göletleri ve şelaleleriyle dikkat çeken Amanoslar'a artık gönül rahatlığıyla çıkabiliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü de bölgenin ekoturizme açılması için çalışmalarını yürütüyor.

DHA'nın aktarımına göre, keşfedilmeyi bekleyen Amanoslar'da bal orman sayısının da 6'ya yükseldiği belirtildi.

Terörden temizlenen Amanoslar, doğal güzellikleriyle ün salıyor VİDEO



"Keşfedilmemiş doğal güzellikler var"

Amanos Dağları'nın ilgi çektiğini belirten Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, "Amanoslar, içerdiği doğal güzellikler bakımından bir tabiat harikasıdır. Yıllarca bildiğimiz üzere, Amanoslar'a çıkılamadı malum sebeplerden dolayı. Şükürler olsun ki, bu olumsuz etkenler ortadan kalktı, şu an rahatlıkla çıkabiliyoruz. Keşfedilmemiş o kadar doğal güzellikler var ki, bizler de bunların bazılarını ilk defa görüyoruz. Buraları halkımıza kazandırmak istiyoruz. Bunlarla ilgili projeler yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da.

Özellikle Dörtyol Kuzuculu'da Geçilmez Kanyonu, İskenderun'da Akçay Vadisi ve Akçay Şelalesi. Yine Arsuz'da Arabın Gölü, Meryem Ana Göleti. Aynı şekilde Batıayaz Köprüsü'nden başlayıp, Şahlankaya'dan inen bir parkur var. Yine Kisecik'te Radar Tepe dediğimiz yerde, çok güzel bir alan var. Biz bu alanların tamamıyla ilgili olarak proje yapıyoruz. İnşallah projelerimiz tamamlandığında Amanosları ekoturizme açmayı planlıyoruz. Ekoturizm sayesinde, bir istihdam yaratmayı planlıyoruz." dedi.

"Bölgemizde kurulu 6 bal ormanımız var"

Bölgenin tanınırlığına ve turizm potansiyeline katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, "Orman parkları kuruyoruz. Şimdiki adıyla orman parkları, eski adıyla mesire yerleri kuruyoruz. Bu seneki programımızda 6 tanesi konaklamasız, 1 tanesi konaklamalı orman parkı projelerimiz devam ediyor. Ayrıca bölgemizde kurulu 6 bal ormanımız var. Bu bal ormanlarımızda, arıcılık yapan vatandaşlarımız gidip kovanlarını koyuyorlar. Arıların nektar alabileceği çeşitli bitki türlerini oralara dikiyoruz. Bal üretimini artırmalarına katkı sağlıyoruz. İnşallah bu yıl Fırnız bölgesinde bir bal ormanı projemiz daha var, kuruluşunu tamamladık. Burayı da vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





