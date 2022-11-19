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    Terörden temizlenen Hakkari, dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu

    Bir zamanlar teröristlerin mesken tuttuğu İkiyaka Dağları, Mehmetçik'in bölgeyi temizlemesinin ardından dağ keçilerinin yuvası oldu.
    • 19.11.2022 - 11:27
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    Terörden temizlenen Hakkari, dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu

    Güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenen bölgelerde artık güven ve huzur hakim.

    Kahraman Mehmetçik'in operasyonlarıyla Hakkari artık terörle değil, doğal güzellikleri ile anılıyor.

    Dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu

    Bir zamanlar teröristlerin cirit attığı bölgede ortaya çıkan görüntüler yüzleri güldürüyor.

    Tehlike saçan Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları şimdilerde güvenli dağlara dönüşerek adeta dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu.

    Terörden temizlenen Hakkari, dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu VİDEO

    "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgedeki dağ keçilerini, "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır!" notu ile paylaştı.

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu."

    Terörden temizlenen Hakkari, dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu #1

    Terörden temizlenen Hakkari, dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu #2


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