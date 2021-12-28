Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn'da Hristiyanlar, Süryani Ortodoks Kilisesi'nde, İsa Peygamberin doğduğu gün kabul edilen Noel'i kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) barış ve huzuru sağlamak için başlattığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı ile bölge teröristlerden temizlendi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da Hristiyanlar, Süryani Ortodoks Kilisesi'nde, İsa Peygamberin doğduğu gün kabul edilen Noel'i kutladı.

TÜRKİYE'DEN DE YÖNETİCİLER KATILDI

Rasulayn'daki MartUma Resul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde SMO'nun katkılarıyla düzenlenen ayine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Muhammed Usame Soysal, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu (SMO) Komutanlarından Seyf Ebu Bekir, Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hoşu katıldı.

Terörden temizlenen Rasulayn'da Noel ayini yapıldı VİDEO



SÜRYANİCE VE ARAPÇA İLAHİLER OKUNDU

Mardin'den gelen Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, kız ve erkek grupları Süryanice ve Arapça dualar okudu, birlik ve beraberlik için dua edildi, ilahiler seslendirildi.

Rasulaynlı Huda Cürüs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn'daki ve bütün dünyadaki Hristiyanların Noel'ini kutladı.

Cürcüs, SMO komutanlarından Seyf Ebu Bekir'in evlerine Noel dolayısıyla düzenlediği ziyaretten ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Suriye halkının üzerine savaştan dolayı düşen ateşin bir an evvel sönmesini dileyen Rasulaynlı Jörjet Kerküş de "SMO komutanının ziyaretinden mutlu oldum. Sizler mutlu oldukça ben de mutlu olurum. Ülkemizde ve dünyadaki savaşların bitmesini, yerine de barışın tesis edilmesini diliyorum." dedi.

"DİNİ BAYRAMLARIMIZI ÖZGÜRCE KUTLUYORUZ"

Ziyad Melki ise "Rasulayn'daki Hristiyanların Noel'ini kutlayarak, "Rasulayn’da kimse bize kendi fikirlerini dayatmıyor. Dini bayramlarımızı özgürce yaşıyor ve kutluyoruz." diye konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı bölgesinde Rasulayn ilçesindeki Süryani kardeşlerinin bayram mutluluğunu paylaşmak için ziyaret geçekleştirdiğini söyledi.

Mustafa, Harekat sonrası Suriye Geçici Hükümeti ve SMO olarak ibadet yerlerini muhafaza etmeye, terör örgütünün tahrip ettiği yerlerin onarım ve bakımını yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Mustafa, Suriye'de bütün Hristiyanların Noel'ini kutladı.