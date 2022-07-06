Terviye ne zaman 2022? Terviye günü yapılacak ibadetler

Kurban Bayramı arifesinden bir gün öncesini temsil eden terviye günü, ibadetle geçilir. Peki 2022 terviye ne zaman, hangi gün? İşte terviye gününde yapılacak ibadetler...

Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken, terviye de merak konuları arasında yer alıyor.

İslam dünyası için önemli bir gün olan Terviye günü, Kurban arifesinden bir önceki gündür.

Terviye günü, hacıların bu günde susuz bir alanı geçmeye hazırlıklı olmak üzere, develeri suya kandırdıkları yani suladıkları gündür. Bu günü ibadetle geçirmenin sevap kazandıracağına inanılır.

Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu rivayet edilir.

Hac ve kurban ayı olan Zilhacce ayının sekizincü gününe denk gelen Terviye nedir ve neler yapılmalıdır sorusu müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Peki 2022 Terviye günü ne zaman, hangi gün? Terviye gününde neler yapılmalıdır? İşte ayrıntılar...

Terviye günü ne zaman 2022?

Bu sene Terviye günü Temmuz'un 7'si olan perşembe gününe denk geliyor.

Terviye günü yapılacak ibadetler

Zilhiccenin sekizinci günü Mekke’de sabah namazını kılıp güneş doğduktan sonra Mina’ya gitmek, geceyi orada geçirmek, arefe günü güneş doğduktan sonraki zamana kadar Mina’da kalmak, böylece öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakit namazı orada eda etmek sünnettir (Müslim, “Ḥac”, 147; İbn Mâce, “Menâsik”, 84; Dârimî, “Menâsik”, 34).

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet’e girer.”

Terviye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü’minlerin duâları makbul olur.

Allah’ı çok zikretmek. Allah’ın nimetlerinin yekûn teşkil ettiği bu günlerde Allah’ı çok zikretmek sünnettir.

Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.