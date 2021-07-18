Terviye ne zaman, hangi gün 2021? İşte terviye gününde yapılacak ibadetler

Terviye ne zaman, hangi gün 2021? İşte terviye gününde yapılacak ibadetler

Dini kaynaklarda Yevm-i Terviye olarak adlandırılan terviye günü, Kurban Bayramı arifesinden bir gün öncesini temsil ediyor. Peki terviye ne zaman, hangi gün? İşte terviye gününde yapılacak ibadetler

Bayramın ilk gününden önceki güne 'arife' olarak adlandırılırken arifeden önceki güne ise 'terviye' adı veriliyor.

Zilhicce ayının içerisinde yer alan terviye günü, bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe denk geliyor.

Yani bugün terviye günü olması nedeniyle Müslüman vatandaşlar, Terviye günü namazı ve ibadetlerini araştırıyor.

Din alimlerine göre, Zilhicce ayının sekizinci günü olan terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye ediliyor.

Peki, Terviye günü ibadetleri nelerdir? İşte Terviye günü duaları ve ibadetleri...

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Yevm-i Terviye olarak da adlandırılan Terviye günü, Zilhicce'nin 8'nici günüdür. Arife gününden önceki gün olması nedeniyle bu yıl 18 Temmuz Pazar gününe denk geldi.

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için bu güne "Terviye günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ

1. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

2. Oruç tutmak: Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arife günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

3. Namaz kılmak: Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye edilmiştir.

TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR?

Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur.

Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur.

Bu namazı kılan kişinin, Terviye günü Mina’da bulunup da zikreden mü’minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.