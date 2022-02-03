Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Regaib gecesi tesbih namazı kılmanın fazileti

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Regaib gecesi tesbih namazı kılmanın fazileti

Hz.Peygamber(s.a.v)'in, 'insanın ömürde bir kere dahi olsa kılması gerekir' buyurduğu tesbih namazı, en makbul nafile namazlardan sayılıyor. Peki tesbih namazı nasıl kılınır? Fazileti nedir?

Peygamber Efendimiz (SAV)'in amcasına önerdiği Tesbih namazı, özellikle de kandil gecesi yapılabilecek en faziletli ibadetlerden biridir. Tesbih namazının bu şekilde adlandırılmasının nedeni 'Subhanallah' zikrinin sıkça tekrarlanmasından gelir.

Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in, amcası Abbas'a tavsiye ettiği Tesbih namazı, Allah (c.c) katında fazileti oldukça yüksek bir yere sahip olan nafile ibadetlerdendir. Kılma şekli Allah'ı tesbih ederek gerçekleştirilen bu kıymetli namaza geçmiş günahlarımızın affı için gündelik yaşantımız içerisinde mümkün olduğunca sık yer vermeliyiz.

Ümmetinin hayatı boyunca en az 1 kere bile olsa Tesbih namazı kılması gerektiğini buyuran Efendimiz, bu namazın önemine işaret etmektedir. Tesbih namazı kılınışı:

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, amcası Abbâs’a; “Amcacığım! Sana ikram ve ihsanda bulunmamı ister misin?” dedikten sonra, gelmiş geçmiş günâhlarının affedilip, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanabilmesi için, tesbih namazı kılmasını tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Dört rekât namaz kılarsın. Her bir rekâtte Fâtiha Sûresi ve bir sûre okursun.

Birinci rekâtte kıraati tamamlayınca, kıyâmda olduğun hâlde on beş kere «sübhânellâhi ve’l-hamdü li’llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va’llâhuekber» dersin.

Sonra rükû yapıp orada aynı tesbihi on kere söylersin, rukûdan başını kaldırır on kere daha söylersin.

Daha sonra secde yapıp aynı tesbihi on kere söylersin. Secdeden başını kaldırınca da on kere tekrarlarsın.

Tekrar secdeye varıp yine on kere aynı tesbihi yaparsın. İkinci secdeden başını kaldırınca da on kere söylersin.

Böylece bir rekâtte bunları yetmiş beş defâ söylemiş olursun.

Aynı şeyleri dört rekâtte de yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere, haftada yapamazsan ayda bir kere, o da olmazsa yılda bir kere kıl. Yılda bir kere de kılamazsan, hiç olmazsa ömründe bir kere kıl.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Vitr, 19)





Bir diğer anlatımla; Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.