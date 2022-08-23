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    Tescilli Şanlıurfa isotu tezgahlarda

    Şanlıurfa'da uzun ve zahmetli bir mesainin ardından tescilli isot (pul biber) tezgahlarda yerini alıyor. İlkbaharda ekimi ile başlayan süreç ağustosta hasadı ile devam ediyor.
    • 23.08.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:47
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    Tescilli Şanlıurfa isotu tezgahlarda

    Şanlıurfa'nın tescilli isotu, ilkbaharda ekilen biberler ağustos ayında hasat ediliyor. Ardından sapları ve çöpleri temizlenen biberler kurutulmak için güneşin altında naylonların üzerine seriliyor.

    İsot üreticileri 40 dereceyi aşan sıcaklarda çalışıyor

    Biberler elle parçalanıp makineden geçiriliyor, naylonların üzerine serilerek istenilen renge gelene kadar bekleniyor. Zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen isot işçileri gün boyu mesai yapıyor. Kavurucu sıcağın biberin acısıyla birleşmesiye işçilerin mesaisi daha da zorlu hale geliyor.

    Tescilli Şanlıurfa isotu tezgahlarda #1

    Günde 7-8 ton Urfa isotu üretiliyor

    Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkan Yardımcısı Murat Mermer, bu yıl biber veriminin düşük olduğunu ve sezona yaklaşık bir ay geç başladıklarını belirterek,''Biber sezonuna yaklaşık 10 gün önce başladık. Bu yıl biber sıkıntılı, bölgede çiftçilerin biberi az ekmesinden dolayı ürün rekoltesi düşük. Biber ekim alanının yüzde 70 azaldığını tahmin ediyoruz. Geçen yıllarda 10-20 bin tona yakın biber işlenirken bu yıl sayının düşeceğini tahmin ediyoruz. Bize gelen bilgilere göre günlük 7-8 ton Urfa isotu işleniyor." diye konuştu.

    Tescilli Şanlıurfa isotu tezgahlarda #2

    İsot üretimine destek bekleniyor

    AA'dan aktarıldığına göre, Şanlıurfa isotunun fazla talep gördüğünü ve yetkililerin destekleri olduğu sürece çok daha fazla üretim yapabileceklerini söyleyen Mermer, sözlerine şöyle devam etti:

    ''İsotumuz çok kaliteli, talebe göre yurt dışına da gönderiyoruz. Gerek belediyelerin gerek diğer kurumların isot üretimini desteklemelerini istiyoruz. Diğer illerde özellikle fide desteği veriliyor. Bunu Şanlıurfa'da da bekliyoruz."

    Tescilli Şanlıurfa isotu tezgahlarda #3

    ''İsotun acısıyla sıcaklığı 50 derece hissediyoruz''

    İsot işçilerinden Ahmet Ertem, bu işi yaparak harçlığını çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor fakat bizler isotun acısıyla birlikte sıcaklığı 50 derece hissediyoruz. Günlük yaklaşık 15 saat çalışıyoruz. İş yoğunluğuna göre değişiyor. Ürün çok geldiği zaman fazla oluyor, az geldiği zaman da işimiz erken bitiyor." diye konuştu.

    Tescilli Şanlıurfa isotu tezgahlarda #4

    Tescilli Şanlıurfa isotu tezgahlarda #5


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