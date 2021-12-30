Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango yılbaşı bileti alanlar tarafından merak konusu oldu. Peki teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şansını deniyor.

2022 yılbaşı çekilişi ile bu yıl toplamda 670 milyon 760 bin TL sahibini bulacak. Bu yıl büyük ikramiye ödülü de 120 milyon TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişine saatler kala bilet alan kişiler de büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıran bilete verilen teselli ikramiyesi ve ödülü hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyano Online ekranı üzerinden yapılan açıklamada “teselli ikramiyesi” ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

TESELLİ İKRAMİYESİ NASIL BELİRLENİR?

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)

1 120,000,000 120,000,000

2 12,000,000 24,000,000

10 1,200,000 12,000,000

40 120.000 4,800,000

100 12,000 1,200,000

200 6,000 1,200,000

1,000 2,000 2,000,000

10.000 1,000 10,000,000

40.000 500 20,000,000

200.000 300 60.000.000

700.000 240 168,000,000

2.000.000 120 240,000,000

63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000