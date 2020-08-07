Tesettür Giyim Seçimi İçin İpuçları

Bir tesettür giyim ürünü satın alırken yalnızca modelinin, renginin ya da tarzının hoşunuza gitmesi yetmez; onları nasıl kombin yapacağınız ve ne zaman giyeceğiniz de önemlidir.

Kıyafetleriniz içinde güzel görünmek, sadece stilinizi yansıtmak değil doğru seçimler ve kombinler yapmakla mümkündür. Bu nedenle bir tesettür giyim ürünü satın alırken yalnızca modelinin, renginin ya da tarzının hoşunuza gitmesi yetmez; onları nasıl kombin yapacağınız ve ne zaman giyeceğiniz de önemlidir. Bu içeriğimizde sizler için bu konuda basit ama etkili öneriler verdik. Tavsiyelerimizi izleyerek daha doğru ürünler seçebilir ve onlarla daha doğru kombinler yapabilirsiniz.

Kıyafet Seçimlerini Mevsime Göre Yapın

Tesettür giyimde kıyafet seçerken yapılan en büyük hatalardan biri ürünlerin modellerine göre tercih yapmaktır. Tabi ki seçtiğiniz kıyafet stilinizi ve zevkinizi yansıtması büyük önem taşır ancak her şeyden daha önemlisi ürün kumaşının mevsim koşullarına uygun olup olmadığıdır. Örneğin beğendiğiniz tesettür giyim ürünleri eğer keten kumaşlıysa yaz aylarında serin tutması için tercih edilebilirken kadife, nubuk ve benzeri kalın kumaşlarla tasarlandıysa kış aylarında giyilmeye uygundur. Bu nedenle kıyafet alışverişinizi, kumaşlarını göz önüne alarak mutlaka mevsime göre yapmalısınız. Böylece kombinlerinizi mevsim koşullarına göre oluşturur, konfor seviyenizi artırabilirsiniz.

Pratik Şal Bağlama Tekniklerini Tercih Edin

Tesettür kombin yaparken kadınların en fazla zamanını alan parçalardan biri olan şal modelleri, doğal olarak pratik teknikler ister. Bonenizin üzerine kolayca sabitleyebileceğiniz, çeşitli şal bağlama teknikleriyle kendiliğinden şekil alan kumaşlara sahip olan şalları tercih ederek zamandan kazanabilir ve kıyafet seçimine daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Bunun için tesettür giyim tarzınıza uygun, farklı ortamlara özel şal bağlama stilleri belirlemelisiniz. Şalın kumaşı ve bağlama şekli kadar deseni de önemlidir. Eğer kıyafetleriniz detaylı parçalardan oluşuyorsa mutlaka tek renkli şallar tercih etmeli, seçtiğiniz tesettür giyim ürünleri minimal stildeyse desenli ve çizgili şallar kullanmalısınız.

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Aksesuar Kullanımında Aşırıya Kaçmayın

Tüm giyim tarzlarında olduğu gibi tesettür giyimde de aksesuar kullanımı büyük önem taşır. Ancak aksesuarlar doğru yerde doğru şekilde ve miktarda kullanıldığında şıklığı destekler. Örneğin bol desenli ya da göğüs, kol gibi bölgeleri fazla hareketli kıyafetlerde kolye kullanmak, iddialı bir çanta ve ayakkabıyla tamamlamak kombininizi boğabilir. Eğer kombininiz tek renkli bir kıyafetten oluşuyorsa aynı renklerde aksesuar kullanmak da doğru olmaz; aksesuarın ayırt edici ve renklendirici bir işlevi olmalıdır. Bu nedenle renk – desen uyumunu iyi ayarlamanız, maksimalist stillerde daha az minimalist stillerde ise daha fazla aksesuar kullanmaya yönelik kombinler yaratmanız gerekir.

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