Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor 2022?

Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor 2022?

Her yıl Kurban bayramında getirilen teşrik tekbirinin nasıl getirildiği ve başlangıç tarihi merak ediliyor. İşte teşrik tekbiri tarihleri ve önemi...

Kurban Bayramı ile birlikte teşrik tekbiri hakkında bilgiler İslam aleminin gündemine geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Bu vesile ile Müslümanlar Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri getirirler. Dinimize göre teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Peki teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte 2022 teşrik tekbiri tarihleri...

Teşrik tekbiri nedir

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bilgilere göre; “Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir.

Vaktiyle bayramın birinci günü Mina’da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir.

Teşrik tekbiri nasıl getirilir

Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

Teşrik tekbiri anlamı

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur”anlamına gelir.