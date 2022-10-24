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    Tevbelerin en güzeli: Seyyidü-l İstiğfar duası

    İstiğfar, kulun günahlarının Allah tarafından bağışlanmasını istemesidir. Kul günah işler, pişman olur, tövbe eder ve Mağfireti her yeri kuşatmış olan Yüce Allah affeder. Peki nasıl istiğfar edilir?
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 15:44
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    Tevbelerin en güzeli: Seyyidü-l İstiğfar duası

    Seyyidül istiğfar, tövbe ve istiğfar duasıdır. Kul sadece 'Estağfirullah' diyerek ve pişman olarakta tevbe etmiş olur fakat  Seyyidül istiğfar en üstün ve en faziletli, etkili  dualardan biridir. Peki Seyyidül istiğfar duası nasıl okunur? Seyyidül istiğfar duasının Arapçasını, okunuşunu ve Türkçe anlamını sizler için derledik...

    En makbul istiğfar

     

    Şeddad bin Evs’den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

    “İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir:

    Tevbelerin en güzeli: Seyyidü-l İstiğfar duası #1

     

     

    Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

    Anlamı: «Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»”

    Tevbelerin en güzeli: Seyyidü-l İstiğfar duası #2


    Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz sözlerine devamla şöyle buyurur:

    “Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

    Bu duânın hulâsa-i meali:

    “Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i’tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni’metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle” demektir.

     


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