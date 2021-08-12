TFF 1. Lig heyecanı başlıyor! Denizlispor-Bandırma maçının bilet fiyatları ne kadar?

TFF 1. Lig heyecanı başlıyor! Denizlispor-Bandırma maçının bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig ve TFF 1. Lig heyecanı başlıyor. TFF 1. Lig'de mücadele eden takımlar, Süper Lig için ter dökecek. İlk maç Denizli ve Bandırma arasında olacak. Peki, maçın bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig ve TFF 1. Lig heyecanı yapılacak olan ilk maçlarla birlikte başlayacak.

TFF 1.Lig ekipleri, Süper Lig'e çıkabilmek için kıran kırana bir mücadeleye başlayacak.

TFF. 1.lig ekiplerinden Denizlispor, son zamanlarda oldukça zor günler geçirdi. Yeniden lige tutunan Denizli, Bandırmaspor ile yeni sezonu açacak.

Denizlispor- Bandırmaspor maçının bilet fiyatları ise belli oldu.

Peki, Denizlispor-Bandırma maçının bilet fiyatları ne kadar?

DENİZLİSPOR-BANDIRMASPOR MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR?

14 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı.

Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre en düşük bilet fiyatı 20 TL olurken, en yüksek bilet fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi.

Kategorilere göre bilet fiyatları; VIP ve Loca önü 100 TL, B - D ÜST 80 TL, A - E ÜST 60 TL, A - E ALT 40 TL, maraton tribünü 30 TL ve kale arkası ise 20 TL olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu pandemi kurallarının geçerli olacağı karşılaşmaya, stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alımı yapılacak.