TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor! Liderlik koltuğuna hangi takım oturdu?

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor! Liderlik koltuğuna hangi takım oturdu?

TFF 2. Lig'de ilk hafta tamamlanırken, puan durumu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yer alan takımların maçları ise nefes kesti. Peki, Liderlik koltuğuna hangi takım oturdu?

TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken, Kırmızı ve Beyaz Grup diye ayrılan takımların mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu.

Süper Lig'e verilen arada TFF 2.Lig maçlarını takip eden taraftarlar heyecana ortak olurken, takip edemeyenler ise "Liderlik koltuğuna hangi takım oturdu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Liderlik koltuğuna hangi takım oturdu?

TFF 2. LİG'DE LİDERLİK KOLTUĞUNA KİM OTURDU?

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası, yapılan 5 maçla tamamlandı.

TFF 2. Lig’de tamamlanan ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Kırşehir Belediyespor, Kırmızı Grup’ta ise Hekimoğlu Trabzon averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 2 grupta oynanan maçlar ve alınan sonuçların bazıları şu şekilde;

BEYAZ GRUP

TECO Karacabey Belediyespor-Eskişehirspor: 1-2

Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor: 1-0

Bucaspor 1928-Isparta 32: 1-1

KIRMIZI GRUP

Çorum-Diyarbekirspor: 1-1

Ankaraspor-İnegölspor: 1-1

TFF 2. LİG PUAN DURUMU