The Economist'in dünyanın en güvenli şehirleri listesi

The Economist dergisinin hazırladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag zirvede yer alırken İstanbul 37’nci oldu.

Dünyanın en prestijli yayın organlarından biri olan The Economist dergisi dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı.

KOPENHAG ZİRVEDE

Derginin iki yılda bir yayınlanan dünyanın en güvenli şehirleri raporununda ilk kez çevresel güvenlik ölçümlerini içeren de Güvenli Şehirler Endeksi'nde Kopenhag, dünyanın en güvenli şehri seçildi.

Kentsel güvenliğin beş şartı (dijital, sağlık, altyapı, kişisel ve çevresel) üzerine yapılan araştırmada, Kopenhag 100 üzerinden 82,4 puan aldı.

Kanada’nın Toronto şehri 82,2 puanla Danimarka’nın başkentini takip ederken, listenin ilk beş sırasında Singapur, Sidney ve Tokyo’nun bulunduğu açıklandı.



-Kopenhag

İSTANBUL 37'NCİ SIRADA YER ALDI

Listede ABD’nin New York şehri 77,8 puanla 12’nci sırada, İngiltere’nin başkenti Londra 77,2 puanla 15’inci sırada, Fransa’nın başkenti Paris ise 74,3 puanla 23’üncü sırada yer aldı.

60 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den de İstanbul yer alıyor. İstanbul, 62,9 puanla listenin 37’nci sırasında yer alıyor.



-Toronto



-Singapur



-Sidney



-Tokyo