THY, Avrupa'nın ‘En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu’ seçildi

Türk Hava Yolları, 'TheDesignAir' tarafından '2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu' ödülünün sahibi oldu.

‘TheDesignAir’, dünyanın dört bir yanından havacılık tasarımı, ürün ve markaya yatırım yapan hava yolları arasında en iyilerini belirliyor.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen törenle ödüller dağıtıldı.

Avrupa’nın ‘En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu’ THY oldu

Buna göre Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndaki özel yolcu salonları, check-in adaları, bilet hizmet ofislerinin yanı sıra kabin tasarımı ve uçak içi ürünleriyle Avrupa’nın ‘En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu’ ödülünün sahibi oldu.

“Ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz”

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, anlamlı ödül ile ilgili bir açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre Olmuştur, "İstanbul Havalimanı'nda girişten itibaren check-in kontuarları ve özel yolcu salonlarına, uçak içerisinde ise yeni kabin ve koltuk tasarımlarına kadar Türk Hava Yolları kimliğimizi her noktada hassasiyetle ortaya koyuyoruz. Geleneksel güler yüzümüz ve misafirperverliğimizle yolcularımıza beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak deneyimlerini ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz.” dedi.

“Türk Hava Yolları, benzersiz tasarımlara imza attı”

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada ise “Türk Hava Yolları, Türk misafirperverliğinin sıcaklık ve samimiyetini modern çizgilere taşıyan 'Flow - Akış' felsefesini İstanbul Havalimanı'ndaki tüm yolcu temas noktalarından uçak içi tasarıma kadar her alanda uygulayarak, benzersiz tasarımlara imza attı. Güçlü marka imajını tasarım diliyle destekleyen bayrak taşıyıcı misafirlerine uçuşlarının her aşamasında en üst seviyede konfor sunmaya devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.