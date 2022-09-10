THY kabin memuru alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Türk Hava Yolları kabin memuru alımı yapılacağını duyurdu. Açıklama sonrası başvuru şartları merak konusu oldu.İşte detaylar..

Türk Hava Yolları 9 Eylül 2022 tarihi itibariyle yayınladığı ilanda kabin memuru alımı yapılacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları'na ait resmi internet sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden kabin memuru alımı için ilan açıldı.

THY tarafından açılan bu ilana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar başvuru yapabilecek.

Kabin memuru ilanının açılmasından sonra başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladı.İşte Türk Hava Yolları kabin memuru alımı için istenen başvuru şartları..

Başvuru şartları

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

- Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)