THY personel alımı ne zaman 2022? Zamanı ve şartları!

THY personel alımı ne zaman 2022? Zamanı ve şartları!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, personel alımı yapacağını duyurdu ve sayı verdi. Peki, THY personel alımı ne zaman 2022? Zamanı ve şartları...

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, personel alımı yapacağını duyurdu.

Son iki yıldır istihdama yönelik alım yapmayan Türk Hava Yolları'nın bu açıklaması, herkesi heyecanlandırdı.

Türk Hava Yolları'nda personel olarak çalışmak isteyen ve başvuruları kaçırmak istemeyenler ise detayları araştırıyor.

Türk Hava Yolları AO'da 27 bin 860, iştiraklerde 35 bin 368 olmak üzere toplam 63 binin üzerinde çalışan bulunuyor.

12 bin 113 kabin, 5 bin 643 pilot istihdam edilen THY’da çalışmak isteyenler, "THY personel alımı ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, THY personel alımı ne zaman 2022? İşte THY'nin personel alımına dair detayları....

THY personel alımı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; THY'ye 1200 personel alınacağı Ahmet Bolat tarafından şu sözlerle dile getirildi:

"Alacağımız pilot 200'ü geçer ama uçuşa hazır ve istediğimiz tipte bulmamız zor gibi. 1.000 civarında kabine, 100 civarında da diğer bölümlere alıyoruz."

'2022 başında ücretlere yüzde 85 zam yaptık. Ayrıca her 6 ayda da enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yapıyoruz" diyen Bolat, "Mottomuz, şirket kazandıkça yatırıma ve çalışanlarına ağırlık verecek" ifadelerini kullandı.

Ahmet Bolat, "Göreve geldiğimde bu yılın bütçesi zaten hazırdı ve iyi yapılmış bir bütçeydi. 2022'nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi. Pandeminin bu yıl biteceğini hemen hemen tahmin ediyorduk.

Şimdi yavaş yavaş 2019'un rakamlarını yakalamaya başladık. Aslında bu yıl, 2019'un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu an hamdolsun iyi gidiyor." dedi.