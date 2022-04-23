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    THY'den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler

    THY'den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler

    THY, Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan 46 çocuğun ilk kez uçağa binmesini sağlayarak havacılıkla tanıştırdı.
    • 23.04.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 13:31
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    Bugün TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü.

    Dünya çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye edilen bu kutlu günde çocuklara özel etkinlikler de devam ediyor.

    Türkiye'yi saran coşkulu bayram havası kapsamında Türk Hava Yolları (THY) da sürpriz bir adım attı.

    THY'den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler VİDEO

    Ordu'da çocuklar uçakla tanıştı

    THY, Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan 46 çocuğu hayata geçirdiği projeyle uçakla tanıştırdı.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin Ordu-Giresun ofisinin gerçekleştirdiği projeyle bayrak taşıyıcının TK1920 sefer sayılı uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan havalanarak Ordu-Giresun Havalimanı'nda çocuklarla buluştu.

    Ordu'nun Yokuşdibi ve Giresun'un Çatak köylerinde ilköğretim okulunda eğitim gören 10-12 yaş arası 23'er öğrenci olmak üzere toplamda 46 çocuk kendi isimleriyle düzenlenmiş biniş kartlarını alarak uçağa bindi.

    THY den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler #1

    İlk kez uçağa bindiler

    Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocuklar pilot ve kabin memurlarıyla tanışarak çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekibine hediye etti. Uçağın kaptan pilotu, çocuklar için yaptığı özel anonsta "Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar, kanatlarınız hep açık ve hayalleriniz daima yükseklerde olsun." ifadelerini kullandı.

    Havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktayı THY çalışanlarıyla gezen ve havacılık hakkında bilgi alan çocuklar, daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni giderek eğlenceli bir gün geçirdi.

    THY den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler #2

    Çocuklara özel hediyeler

    Günün sonunda THY ekibi, hazırladığı özel hediyeleri çocuklara verdi.

    Konuya ilişkin Twitter'daki hesabından videolu paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ordu ve Giresun'un köy okullarında, resim kağıdına gökyüzünü sığdıran çocuklar, hayatlarında ilk kez uçağa bindi ve havacılıkla tanıştı. Çocukların ve onların hayalini gerçekleştiren TK1920 sefer sayılı uçuş ekibimizin 23 Nisan coşkusunu gelin birlikte izleyelim." ifadelerini kullandı.

    THY den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler #3

    THY den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler #4

    THY den çocuklara 23 Nisan hediyesi: İlk kez uçağa bindiler #5


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