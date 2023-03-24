THY'nin kanser tedavisi gören kadın pilotu hayatını kaybetti Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan ve uzun süredir kanser tedavisi gören 41 yaşındaki Ezgi Tosunoğlu Koca hayatını kaybetti. Kansere yenik düşen Koca, Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Çevre Mühendisliği mezunu olan Ezgi Tosunoğlu Koca, 2011 yılında Türk Hava Yolları’nın Uçuş Akademisi'nden 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı oldu.

Pilot olmak istiyordu

Daha sonra THY'de kaptan pilot olan Koca, mezuniyet töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yıl önce THY'ye başvuru yaptığını, üniversite yıllarından itibaren pilot olmayı çok istediğini belirterek mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Acı haber geldi

Koca, "Çok güzel bir eğitim süreci geçirdim. Ailemde havacılıkla ilgilenen kimse yok, ilk benim. Temel eğitimleri tamamladık. Şimdi uçak tipi eğitimi alacağız. THY'nin bayan kaptanlarıyla iletişim içindeyiz bana her konuda destek veriyorlar." dedi.

Ve uzun süredir kanser hastası olan Koca’dan acı haber geldi.

Kansere yenik düştü

41 yaşındaki kaptan pilot, kansere yenik düştü.

Ezgi Tosunoğlu Koca’nın cenazesi Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, üzücü gelişme ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"Çok çalışkan, çok mütevazı biri olarak biliniyordu"

Bolat, paylaşımında "TAFA'nın ilk kadın öğrencisi (33. Filo, 2011 mezunu) ve THY'nin Akademi mezunu ilk kadın sorumlu kaptan pilotu (A320) Ezgi Tosunoğlu Koca kardeşimiz uzun süredir gördüğü kanser tedavisinden maalesef kurtulamayarak bugün Hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi, çok çalışkan, çok mütevazı biri olarak biliniyordu. Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.