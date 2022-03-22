Ticaret Bakanlığı 524 personel alıyor! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022

Ticaret Bakanlığı, çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 524 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki 2022 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Ticaret Bakanlığı, 23 şehirde 524 yeni sözleşmeli personel alımına yönelik ilan paylaştı.

Buna göre Ticaret Bakanlığı; 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Yayınlanan ilanda personel alımı başvuru süreci ve şartlarına yer verildi. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından alımı gerçekleştirilecek 524 yeni sözleşmeli personel için başvurular sona eriyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını, 15-22 Mart 2022 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAKANLIĞIN İLANI

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;

1. Sözlü Sınav ile Muayene Memuru,

2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Gümrük Muhafaza Memuru,

3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli alınacaktır.

Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir."

SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU ISINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

d) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

d) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.