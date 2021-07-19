Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı: Ticaret Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edeceğini duyurdu. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte sözleşmeli muhafaza memuru başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı haberi geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanına göre Ticaret Bakanlığı, 25 ilde 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek.

Ağustos ayında başlayacak olan personel alımı başvuru şartları ve sınav adımları da adaylar ile paylaşıldı. İlan ile birlikte Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI 750 SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMURU İLANI

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek.

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden başvurabilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMUR ALIMI YAPILACAK İLLER

Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van ve Zonguldak.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı personel alımında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve ''Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir'' ibareli sağlık kurulu raporu almak, Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)