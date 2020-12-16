Euro
9.4974
-0.38%
Dolar
7.8072
-0.37%
Altın
466.26
-0.23%
Borsa
1.404
0.63%
Bitcoin
152.230
0.99%
EXEN Coin
10.60
-1.85%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    TikTok videosu için eşinin ellerini çakmakla yaktı

    Kolonya dökülmesinin ardından adamın ellerinin çakmakla alevler içinde kalmasına ilişkin tehlikeli görüntüler tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 09:01
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 09:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    TikTok videosu için eşinin ellerini çakmakla yaktı

    Video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok'ta dikkat çekmek isteyenler, zaman zaman tehlikeli anlara neden oluyor.

    Söz konusu içeriklerden birinde başvurulan yöntem, izleyenlerin tepkisini çekti.

    EŞİNİN ELLERİNİ YAKTI

    Görüntülerde çocuklardan biri, babasının ve diğer kardeşinin eline sırasıyla kolonya döktü. O sırada adamın eşi, elindeki çakmakla eşinin elini yaktı.

    Tehlikeli anlar, odadaki başka biri tarafından kaydedildi.

    TikTok videosu için eşinin elini yakan kadın ViDEO

    TikTok videosu için eşinin ellerini çakmakla yaktı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir