TikTok videosu için eşinin ellerini çakmakla yaktı

Kolonya dökülmesinin ardından adamın ellerinin çakmakla alevler içinde kalmasına ilişkin tehlikeli görüntüler tepkilere neden oldu.

Video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok'ta dikkat çekmek isteyenler, zaman zaman tehlikeli anlara neden oluyor.

Söz konusu içeriklerden birinde başvurulan yöntem, izleyenlerin tepkisini çekti.

EŞİNİN ELLERİNİ YAKTI

Görüntülerde çocuklardan biri, babasının ve diğer kardeşinin eline sırasıyla kolonya döktü. O sırada adamın eşi, elindeki çakmakla eşinin elini yaktı.

Tehlikeli anlar, odadaki başka biri tarafından kaydedildi.

TikTok videosu için eşinin elini yakan kadın ViDEO