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- TikTok'ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi
TikTok'ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi
Uyuyakalan çobanın açtığı canlı yayında geviş getiren koyunu, 12 bin kişi izleyici oldu.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 12:50
- Güncelleme : 25.04.2022 - 13:38
Sosyal medya uygulaması olan TikTok'ta çok sayıda insan canlı yayın yapabiliyor.
TikTok kullanıcıları içerisindeki bir Türk çoban da takipçileri için canlı yayın yaptı.
Yayın sırasında çoban uyuyakalırken, yanındaki koyun kameraya bakarak geviş getirdi.
Para gönderdiler
Kısa sürede binlerce izleyiciye ulaşan yayında, para karşılığına gelen hediyeler gönderildi.
TikTok'ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi VİDEO
12 bin kişi koyunu izledi
Ekrana yansıyan sohbet bölümünde takipçiler oldukça eğlendiklerini ifade etti. Koyunun geviş getirdiği yayının toplam izleyicisi ise 12 binlere ulaştı.