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    TikTok'ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi

    Uyuyakalan çobanın açtığı canlı yayında geviş getiren koyunu, 12 bin kişi izleyici oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 13:38
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    TikTok'ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi

    Sosyal medya uygulaması olan TikTok'ta çok sayıda insan canlı yayın yapabiliyor.

    TikTok kullanıcıları içerisindeki bir Türk çoban da takipçileri için canlı yayın yaptı.

    Yayın sırasında çoban uyuyakalırken, yanındaki koyun kameraya bakarak geviş getirdi.

    Para gönderdiler

    Kısa sürede binlerce izleyiciye ulaşan yayında, para karşılığına gelen hediyeler gönderildi.

    TikTok'ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi VİDEO

    12 bin kişi koyunu izledi

    Ekrana yansıyan sohbet bölümünde takipçiler oldukça eğlendiklerini ifade etti. Koyunun geviş getirdiği yayının toplam izleyicisi ise 12 binlere ulaştı.

    TikTok ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi #1

    TikTok ta canlı yayın yapan koyunu 12 bin kişi izledi #2


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