TikTok'ta fenomen haline gelen otizmli genç kadının ilham verici hayatı

Doğduğundan beri diğer çocuklardan farklı davranan ve geç tanı nedeniyle hayatının bir bölümü kabusa dönüşen otizmli genç kadın Raquel Sabino'nun ilham verici hikayesi...

20 yaşındaki Brezilyalı tıp öğrencisi Raquel Sabino'nun çocukluğunun çoğu, neden diğer çocuklardan farklı olduğunu anlamaya çalışarak geçti. Bebekken çok ağlıyor, bir şeylere tırmanmayı seviyor ve sürekli alışılmadık bir huzursuzluk yaşıyordu. Ayrıca son derece sahipleniciydi ve kendi yaşındaki çocuklarla çok iyi geçinemiyordu.

Raquel'in annesi Carla Sabino, yaptığı açıklamada "Birisi kendisine ait olan bir şeye dokunduğunda, ona saldırırdı, kitap ödünç almayı, etrafta dolaşmayı ve keşfetmeyi severdi." diyor.

Üç yaşında okumayı öğrendi

Sadece üç yaşındayken okumayı öğrenen Raquel Sabino, dört yaşında bir okuryazardı ve birinci sınıfa başladığında sınıf arkadaşlarının önündeydi.

Okula başladığı dönemlerde Raquel, sosyalleşememekten şikayetçiydi ve bazı arkadaşları onu bir kenara iterken, öğretmenlerinden de farklı bir muamele gördü.

"Farklı olduğunu biliyordum." diyen Requel, henüz 8 yaşındayken Friedrich Nietzsche gibi filozofların eserlerini okuduğunu, ayrıca tarih kitapları ve çeşitli bilim içerikleri konusunda da iyi olduğunu ve diğer çocuklar çizgi film izlerken, National Geographic veya History Channel gibi kanallardan keyif aldığını belirtiyor.

Okulda zorbalıkla karşı karşıya kaldı

İlkokuldayken Raquel, sınıf arkadaşlarının saldırgan davranışlarının kurbanı haline geldi. Ayrıca çok fazla arkadaşı yoktu ve zorba davranışların hedefi oldu.

Raquel'in annesi, kızının garip bir duruma sahip olabileceğinden şüphelenmesine neden olabilecek hastalıklar hakkında çok fazla bilgi olmadığını, sadece kızının duygusal sağlığı için korktuğunu söylüyor.

Ergenlik döneminde Raquel'in sadece üç arkadaşı vardı. Yine de Raquel hemen hemen her aktivitede mükemmel olduğu için ve okul ödevlerini iyi yaptığı için annesine her şey yolundaymış gibi geldi.

"İlkokul ikinci sınıfta çok yalnızdım." diyen Raquel, o günleri, "Okula gittim, nerede kalacağımı bilmiyordum ve farklı yerlerde olmaktan hoşlanmıyordum. Çok yalnızdım, çok üzgündüm ve okula gitmekten nefret ediyordum." sözleriyle hatırlıyor.

Annesinin çalıştığı özel bir okulda burslu olarak okuyan Raquel'in ailesinin kitapları satın alacak maddi imkanları yoktu. Arkadaşları okul malzemelerini kullanmasına ancak Raquel'e onlar için ödev gibi şeyler yaptırarak izin verdi.

Liseye geçtiğinde genç kız, akranlarının önyargılarından daha da fazla etkilendi. Lise çağındayken ağlama nöbetleri geçirmeye başladı ve okula gitmek daha da zorlaştı. "Devlet okulunda öğretmenler tarafından herkesin önünde aşağılanmaya başlıyorsunuz. Bu nedenle ben de okula gitme fikrini reddetmeye başladım." diyor genç kadın.

Bu ataklarla bile henüz herhangi bir bozukluğun kesin bir teşhisini almamıştı. Ebeveynlerinin maddi imkanları olmadığından, annesi ücretsiz veya uygun fiyatlara psikologlar bulmaya çalıştı.

Bu arada, genç kadın kendini sorgulamaya ve "Neden kimse beni anlamıyor?" diye düşünmeye başladı.

Geç tanı hayatını zorlaştırdı

Raquel'in annesi, öğretmenin engellilik ve yüksek yetenekler hakkında konuşmasıyla kızının neye sahip olabileceğini fark etti. Anne Carla Sabino o anları, "Kızımı tarif ettiğinde gözyaşlarına boğulmuştum." diye hatırlıyor.

Konuşmanın sonunda öğretmenle konuşan anne, öğretmenin 16 yaşında olan Raquel'i bir psikoloğa yönlendirdiğini söylüyor. Bu dönemden sonra Raquel, WAIS III gibi yüksek beceri ve zeka testlerinden geçti. Buna ek olarak genç kadın birkaç kişilik testine tabi tutuldu. Bu testlerden sonra bir nöroloğa yönlendirildi. Aylarca süren birçok test ve muayeneden sonra genç kıza uzmanlar tarafından orta derecede kabul edilen 2. derece otizm teşhisi kondu.

Her ikisi de hastalığı öğrendiklerinde rahatladıklarını söylüyor, çünkü Raquel uzun yıllar boyunca toplumun önyargılarına maruz kalmıştı.

Raquel'e göre, teşhisteki gecikme esas olarak bilgi ve ekonomik kaynakların eksikliğinden kaynaklanıyordu. "Paraya sahip olmamak hayatımda belirleyici bir faktördü, çünkü eğer param olsaydı teşhisim daha hızlı gerçekleşirdi." diyor.

Raquel'in başka bir ağırlaştırıcı faktörü daha vardı; besin değeri olmayan garip şeyler yeme isteği olan pika hastalığına sahipti. Raquel'in dikkatini sabun, deterjan tozu ve yumuşatıcılar çekiyordu. Bu nedenle, annesi kazaları önlemek için evde sadece sıvı sabun kullanmaya başladı.

Ancak geçen yıl, Covid-19'a yakalandıktan sonra Raquel, sabun, deterjan ve yumuşatıcıların kötü ve farklı bir tada büründüğünü ve artık yeme istekleri hissetmeyi bıraktığını söylüyor.

Raquel ayrıca gürültüye duyarlıdır ve seslerin neden olduğu güçlü bir tahriş olan misofoni teşhisi konmuştur. İletişimi mahvedebilecek garip bir işitme bozukluğu olan misofoniyi annesi, "Kendi çocuğunuzun sizden kaçmasından ve saklanmasından daha acımasız bir şey yoktur." diye tanımlıyor.

Raquel'e göre en kötü duygu, kapalı alanlarda kağıt taşıyan insanların gürültüsü. Bu nedenle ona göre, çocukluk ve ergenlik döneminde okul ortamında çok acı çekti.

Üniversite dönemi daha rahat geçti

Sınıf arkadaşlarından önde olduğu için lise üçüncü sınıfta hala 15 yaşındaydı ve Rio Grande do Norte Federal Üniversitesi'nde fizik tedavi görüyordu. Ancak yaşı küçük olduğu için mezuniyetine izin verilmedi. O sırada, ebeveynleri mahkemeye bir talepte bulundular, ancak kabul edilmedi.

Üniversiteye girdikten sonra üniversite yönetimi otizm hakkında bir görüş aldı ve bu da onun sınavlara veya diğer faaliyetlere girmesine izin verdi.

Okulun ilk gününde anne ve babası ona eşlik etti ve annesi onu en başından beri üniversite için teşvik etti: "Ona başarabileceğini söyledim. 'Haydi Raquel, yapabilirsin' diye seslendim".

Genç kadın, yüksek öğrenime girdikten sonra daha fazla memnuniyetle karşılandığını ve ona saygı duyulduğunu hissettiğini belirtiyor. "Üniversitede insanlar daha nazik ve daha anlayışlı." diyor.

Üniversitede girdiği biyotıp bölümünü sevmesine rağmen, Raquel doktor olmak istediğine karar verdi. Bu nedenle tekrar sınava girdi, ancak bu sefer, bazı ayarlamalar ile.

Otistik olduğunu bildirdiği için aynı sınava, ancak sessiz bir ortamda girdi. Değişiklik sayesinde puanı arttı. Raquel, "Daha önce iyi performans göstermiyordum çünkü kağıt ve sakız sesi beni hasta ediyordu." diyor.

2020'de Federal Paraiba Üniversitesi'nde tıp bölümüne kabul edilen Raquel, pandemi nedeniyle derslere evde devam etti.

İnternet fenomeni haline geldi

Otizm hakkında konuşmaya ve bozukluğu başkalarına anlatmaya karar veren Raquel, durumu ve günlük yaşamını sosyal medyada göstermeye başladı.

İlk başta çizimler ve diğer içeriklerle rastgele videolar yayınlayan Raquel, daha sonra bir ajansın daveti üzerine, kendi yüzüyle video yayınlamaya başladı.

Raquel, videoların büyük bir etkisi olmasını bekliyordu, ancak Ağustos 2021'e kadar ilgi büyük değildi. İlk fikir, konuyla ilgili bir araştırmacı olmadığı için sadece otizmle ilgili değil, TikTok'ta içerik yayınlamaktı.

İlerleyen süreçte otizmde bir referans haline geldi ve birçok insan onu tanımaya başladı. Sosyal ağlarda bir milyondan fazla takipçisi olan Raquel, birçok farklı içerik hazırlıyor ve otizm hakkında bilgi vermeye çalışıyor.

Örneğin videolarından birinde, çoğu zaman başkaları tarafından eğitim eksikliği olarak görülebilen otizmli bireylerdeki samimiyeti Raquel şu sözlerle açıklıyor: "Otistik bir insanın zihninin böyle olduğunu anlamalısınız. Gerçekler gerçeklerdir ve hepsi bu."

Nefret içerikli birçok yorum aldığını belirten Raquel, mümkün olduğunca insanlara yardım etmeye odaklanmaya çalıştığını belirtiyor. Videoların hazırlıklarını ağabeyi ile ortaklaşa yaptığını belirten Raquel, günlüğüne kaydetmek istediği konuları ve günlük olarak konuşmak istediği şeyleri yazıyor.

Otizmle ilgili içeriklerle takipçilerine ilham vermenin yanı sıra, gelecekte tıp yoluyla daha fazla insana yardım etmek istiyor. Annesi, psikiyatrist veya nörolog olmayı düşündüğünü söylüyor, ancak henüz kesin bir kararı yok.

"Hayal kurmayı sevmiyorum, plan yapmayı seviyorum, çünkü onları yapmanın mümkün olduğunu biliyorum. Eğitimim sırasında bunun tamamen mümkün olduğunu biliyorum." diye bitiriyor Raquel.