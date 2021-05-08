Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası ve ayetleri..

Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte Müslümanlar, tilavet secdesinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e indirildiği ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte bu mübarek gecenin faziletlerinden yararlanmak isteyenler, bol bol dua edecek ve namazlar kılacak.

Bu kapsamda, Allah katında çok faziletli olan tilavet secdesi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Bilgilerini tazelemek isteyenler, ''Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? İşte tilavet secdesi duası ve ayetleri...

TİLAVET SECDESİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Tilavet Secdesi, Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denmektedir.

Yapılması vacip olan tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı kerimde ayet bulunmaktadır. Söz konusu ayet şu şekildedir:

"Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!" (İnşikâk 84/ 21)

Abdullah bin Ömer (r.a), tilavet secdesine ilişkin bir rivayette bulunmuştur. Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil niteliğinde olan rivayet şu şekildedir.

"Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: 'Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır' ve şöyle der: 'Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!"' (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)

Tilavet secdesi yaparken namazdaki gibi abdest alınır ve namaza uygun olarak giyinilir. Abdestten sonra niyet edilir ve yapılan tilavet secdesinde doğrudan secdeye varılır.

Secdede, namazda olduğu gibi üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" denilir ve Allah u Ekber denilerek kalkılır. Kalkarken ise ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr'' ayeti okunur ve secde gerçekleştirilir.

TİLAVET SECDESİ DUASI VE AYETLERİ NELERDİR?

Namaz sırasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan bir Müslüman, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.

Tilavet secdesi ayetleri: Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri 14 tanedir.