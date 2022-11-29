Petrol
85.51
1.93%
Euro
19.3085
0.26%
Dolar
18.6367
0.06%
Altın
1.051
0.91%
Borsa
4875
0.00%
Bitcoin
312.276
1.07%
BTXN Coin
5.61
-2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Timsah, kabuğuna takıldığı kaplumbağayı yiyemedi

    Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, bir timsahın kaplumbağayı yemeye çalıştığı anlar böyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Timsah, kabuğuna takıldığı kaplumbağayı yiyemedi

    Timsahlar, vahşi doğanın en güçlü canlılarından biri olarak bilinmekte.

    İnsanları bile acımadan yiyen tehlikeli timsahlara dair bir görüntü bu kez şaşkınlık yarattı.

    Kaplumbağayı yemek istedi

    Görüntülerde bir timsahın, göl kenarında bulduğu kaplumbağayı yemek istediği görüldü.

    Ancak hiçbir şey timsahın istediği gibi gitmedi.

    Kabuğuna takıldı

    Kaplumbağanın kabuğuna takılan timsah, acı çekmesinin ardından hayvanı bırakmak zorunda kaldı.

    İzleyenleri şaşırtan anlar saniye saniye kameraya işte böyle yansıdı.

    Kaplumbağayı yiyemeyen timsah VİDEO

    Timsah, kabuğuna takıldığı kaplumbağayı yiyemedi #1

    Timsah, kabuğuna takıldığı kaplumbağayı yiyemedi #2


    Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu kavgasında son perde
    Politika

    Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu kavgasında son perde

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    6'lı masa toplantısı sonrası ortak açıklama
    Politika

    6'lı masa toplantısı sonrası ortak açıklama

    Görüş Bildir