Timsah, kabuğuna takıldığı kaplumbağayı yiyemedi

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, bir timsahın kaplumbağayı yemeye çalıştığı anlar böyle görüntülendi.

Timsahlar, vahşi doğanın en güçlü canlılarından biri olarak bilinmekte.

İnsanları bile acımadan yiyen tehlikeli timsahlara dair bir görüntü bu kez şaşkınlık yarattı.

Kaplumbağayı yemek istedi

Görüntülerde bir timsahın, göl kenarında bulduğu kaplumbağayı yemek istediği görüldü.

Ancak hiçbir şey timsahın istediği gibi gitmedi.

Kabuğuna takıldı

Kaplumbağanın kabuğuna takılan timsah, acı çekmesinin ardından hayvanı bırakmak zorunda kaldı.

İzleyenleri şaşırtan anlar saniye saniye kameraya işte böyle yansıdı.

Kaplumbağayı yiyemeyen timsah VİDEO

