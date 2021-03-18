Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zuhal Topal'la Sofrada tiramisu tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısı tarafından yapılan tiramisu tatlısının tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İtalyan tatlısı tiramisu nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde İtalyan tatlısı tiramisu yer aldı.

Kelime anlamı 'beni neşelendir' olan İtalyanların meşhur tatlısı tiramisunun nasıl yapıldığı merak edildi. Her kültürde farklı yorumlanan tiramisu, Türkiye'de ağırlıklı olarak labne peyniri ve kahve yerine kakao kullanılarak hazırlanıyor.

Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden tiramusu tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, İtalyanların meşhur tatlısı tiramisu tarifi..

TİRAMİSU TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 paket kedidili

2 çorba kaşığı granül kahve

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık su

Krema Malzemeleri

3 çorba kaşığı mısır nişastası

1 çorba kaşığı un

1/3 (çeyrekten fazla) su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

3 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

400 gram suyu süzülmüş labne peyniri

Servis Malzemeleri

Yarım su bardağı damla çikolata

1 çorba kaşığı toz kakao

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

İlk olarak yumurta ve şekeri çırpıp erimesini sağlayın.

Vanilya ve peynir haricindeki malzemeleri tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.

Pişen kremayı ayrı bir kaba boşaltıp peynir ve vanilyayı ekledikten sonra mikserle yaklaşık 5-6 dakika çırpın.

Bir kap içinde su, süt, şeker ve kahveyi karıştırın.

Kedidillerini bu karışımda ıslatıp borcama yan yana gelecek şekilde dizin.

Kremanın yarısını ilk katın üzerine döküp eşit şekilde yayın.

Üzerine tekrar kedidillerini ıslatıp düzenli bir şekilde dizin.

Kalan kremanın hepsini kedidillerin üzerine tekrar eşit bir şekilde yayın.

Daha sonra tatlıyı bir gece buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen tatlımızın üstüne kakao serpip servise hazır hale getirin.

Püf Noktası: Tiramisu yapmak için ilk olarak kremayı hazırlayın. Kremayı pişirirken tüm malzemeyi bir anda ekleyip pişirmeyin. Önce yumurta ve şekeri iyice çırpın. Unu ekledikten sonra sütü yavaş yavaş koyun. Bu sırada sürekli karıştırarak unun topaklamasını engelleyin. Labne peynirini krema piştikten sonra ilave edin. Labne peyniri ekledikten sonra kremayı ocaktan alın. Peyniri ekledikten sonra mikserle pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Kedidillerini ılık karışıma her iki tarafı da ıslanacak şekilde batırın. Servis etmeden önce 1 gece buzdolabında dinlendirin. Üzerine çay süzgeci yardımıyla kahveyi eleyerek serpin.