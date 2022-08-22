Kendine has şarkı yorumlarıyla ün kazanan Tivorlu İsmail, eşiyle az vakit geçirdiği için eşinin ünlü olmasını istemediğini, evden cenazeye diye çıkıp düğünlere katıldığını söyledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Tivor köyünde yaşayan Tivorlu İsmail'in kendine has müzik tarzı kadar, hayatı da dikkat çekiyor.

"Hela vela velvela" olarak bilinen şarkısıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Tivorlu İsmail'in gerçek adı İsmail Aşkan'dır.

Gevdan Aşireti'nin mensubu olan Tivorlu İsmail, orijinali Ciwan Haco'ya ait olan 'Se se' (üç, üç) şarkısıyla çıktığı her sahnede kendisini sevdirmeyi başarmıştır.

Eşi, ünlü olmasını istemiyor

Birlikte büyüdüğü Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ile ünlü olma serüvenini aktaran Tivorlu İsmail, eşinin kendisinin ünlü olmasını istemediğini anlattı.

Van'da katıldıkları aşiret düğününde Ensonhaber editörü Meliha Balaman'a ünlü olma sürecini anlatan Tivorlu İsmail, esprili bir dille düğünlere gitme anılarını paylaştı.

Tivorlu İsmail "Eşim ünlü olmamı istemiyor" VİDEO

Cenazeye diye çıkıp düğüne gitti

Ağrıları olduğunda eşinin kendisine sitem etmemesini söylediğini anlatan Tivorlu İsmail, cenazeye diye çıkıp düğüne gittiğini belirtti.

Başkan Habip Aşkan'ın söylemlerine göre gerçek hayatında çok mütevazı bir hayat sürerek seyyar satıcılık işi yapan Tivorlu İsmail'in genç-yaşlı fark etmeksizin binlerce seveni bulunuyor.

Tivorlu İsmail, önüne fırsat çıktıkça sahne almaya devam ediyor.