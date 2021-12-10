TOGEMDER hayırseverleri bir araya getirdi

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek adına dernek bahçesinde bir kermes düzenledi.

2005 yılında Emine Erdoğan tarafından kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, son 9 yılda faaliyetlerini dernek olarak yürütmeye başladı.

Emine Erdoğan’ın Onursal Başkanı olduğu, Füsun Türker Uysal’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın ise İcra kurulu başkanı olduğu TOGEMDER, bugün 'Bahçe Satışları' adıyla kermes düzenledi.

GIDA ÇEKİ VERİLECEK

Kermes kapsamında insanların TOGEMDER’e bağışladıkları ihtiyaç fazlası ürünler dernek bahçesinde satışa çıkarılıyor ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.

Aynı zamanda kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin de satıldığı Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gıda çeki verilerek çatı altında bir aray gelen kadınların emeklerine katkı sağlanacak.

200 BİN LİRALIK GELİR HEDEFLENİYOR

1 gün sürmesi planlanan kermese gelen ziyaretçiler, birbirinden güzel ürünlerin arasında alışveriş yaparken aynı zamanda projeye de katkıda bulunuyor.

Kermese gelen vatandaşların indirimli ürünlerle yaptığı sepet dolusu alışverişlerin sonucunda ise 200 bin liralık gelir hedefleniyor.

"PROJENİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ SIFIR MALİYETLİ OLMASI"

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türker Uysal, 'Bahçe Satışları' kermesinin devamının geleceğini duyurdu.

Uysal, "Derneğimizin en önemli unsurlarından bir tanesi dezavantajlı insanların yanında olabilmek. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilmek için bağışçılarımız tarafından derneğimize hibe edilen ürünleri gerek satışını yaparak gerekse bunları değerlendirip onlara hibe edebileceğimiz hale getiriyoruz.

Bu projemizle birlikte depomuzda var olan ürünlerimizi satılabilir hale getirdik. Bu bizim için 'Bahçe Satışları' adı altında başlattığımız ilk projemiz. Bu projenin en önemli özelliklerinden bir tanesi sıfır maliyetli olması.





"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Burada amaç sürdürebilirlik ve sıfır atık projesine katkıda bulunmak. Bizim bugün kullanmadığımız bir ürünü bir başkasının ihtiyacı olabileceğini düşünerek hareket etmek istiyoruz. Bu da ülke ekonomisine ve en önemlisi bizim manevi olarak yardımlaşma kültürümüze katkı sağlayacağını düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır da Üsküdar Belediyesi'nin manevi desteğini gördüklerini belirtti.

"KADIN DAYANIŞMASI YAŞAMAK İSTEDİK"

Satır, "Biz bu yeni dönemde bize bağış olarak gönderilen bir takım ürünleri giysi, tablo, objeleri çok cüzi rakamlarla 10 lira ile 50 lira arasında bir rakamla satışa sunmak istedik.

Ürünlerin sıfır atık veya çöpe gitmemesi, ihtiyaç sahibi insanlara nakite dönüşmesi önemliydi. Evinizde kullanmaktan sıkıldığınız başka ürünlerle yer değiştirmek istediğiniz bir tablo bir başkasının evinde baş köşede olabiliyor, bunu sağladık.

Buradan elde ettiğimiz gelirle Tarım Kredi Kooperatifi'nden alacağımız gıda çekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Tarım Kredi Kooperatifleri'ni özellikle seçtik çünkü orada kadın kooperatiflerinin ürünleri satılıyor. Burada da bir kadın dayanışması yaşamak istedik. Sıfır maliyetli bir proje yaptık." şeklinde konuştu.