TOGEMDER yeni bir istihdam projesini hayata geçiriyor

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işbirliği ile "İstihdam Projesi" protokolü imzalandı.

2005 yılında Emine Erdoğan tarafından kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, son 9 yılda faaliyetlerini dernek olarak yürütmeye başladı.

Emine Erdoğan’ın Onursal Başkanı olduğu, Füsun Türken Uysal’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın ise İcra kurulu başkanı olduğu dernek, yeni bir istihdam projesini hayata geçiriyor.

Protokol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işbirliği ile Üsküdar TOGEMDER Merkezi’nde yapılan bir imza töreniyle duyuruldu.

Kadınlara ve gençlere meslek edindirmenin amaçlandığı projede, aynı zamanda istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar da yapılacak.

KADINLAR VE GENÇLER İSTİHDAMA KAZANDIRILACAK

İmzalanan proje kapsamında kadın ve gençler için meslek edindirme ve girişimcilik kursları düzenlenecek.

İstihdam edilmekte güçlük çeken dezavantajlı gruplar, mesleki eğitimler verilerek istihdama kazandırılacak.

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, 'İstihdam Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"KADIN VE GENÇLERE DOKUNMAK TOPLUMUN TAMAMINA DOKUNMAKTIR"

Uysal, "Bu projemizde aslolan kadın ve gençler var. Kadın ve gençlere dokunmak aslında toplumun tamamına dokunmak diye düşünerek projemizin mihenk taşlarını kadınlardan ve gençlerden oluşturmaya gayret ettik.

Bu zamana kadar yaptığı projelerle birçok sivil toplum örgütünün en üst düzeyinde yer alan derneğimiz, bu projenin de akabinde birçok sivil toplum örgütüne örnek olabilecek bir projeyi hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz.

Bu projenin bizim için en önemli unsuru istihdama yönelik olması. Birçok vakıf, dernek bu tür çalışmaları yapıyor. Ama bu tür çalışmaların mühim olan sürdürülebilir ve kamuda karşılığının olabilmesi, toplumda karşılığının olabilmesi bizim için aslolandır." şeklinde konuştu.

"DÜNYADAKİ OLUMSUZLUKLARDAN EN ÇOK KADINLAR ETKİLENMEKTEDİR"

Kadının toplumdaki önemine dikkat çeken Uysal, "Kadın bizim için en önemli unsurdur. Çünkü dünyadaki en ufacık ekonomik, siyasal ve politik olumsuzluklardan en çok kadınlar etkilenmektedir. Ataerkil toplumlarda kadının emeği maalesef görünmeyen emek olarak atfedilmektedir.

Kadının hayatta tutunabilmesi, para kazabilmesi, ekonomiye katkı sağlayabilmesi, en önemlisi aile ekonomisine katkı sağlayabilmesi için özel birkaç spesifik alan belirledik. Bunlardan bir tanesi kalıpçılık, modelcilik, tekstil sektöründe en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olarak karşımıza çıktı.

Özellikle kadınlarımızın ekonomide var olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bu, istihdam projesini başlatmanın ötesinde daha sonrasında iş bulabilir kabiliyetinin olmasını istedik.

"KADINLARIN VE GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kadınların ve gençlerin istihdama kazandırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Uysal, "Kadının sadece işe başlaması değil aynı zamanda kadınların ve gençlerimizin istihdamı ve girişimciliği de bizim için çok önemlidir. Bu anlamda da ciddi çabalarımız var.

Gençlerimizin girişimcilik ruhunu geliştirmesi sadece Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde bir başarı elde edebilmedileri için inovatif mesleklere yönelmesi açısından da bazı çalışmalarımız var.

'NAR AĞACI PROJESİ'

Projemizin adı 'Nar ağacı Projesi'. 'Birdik, birlik olduk, bin olduk' diye bir sloganımız var. Bu binleri fazlalaştırarak hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.