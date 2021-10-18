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    Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir? Togo hakkında bilgiler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyaretinin ardından Togo Cumhuriyeti’ne gidecek. Bunun üzerine Togo'ya dair detaylar merak konusu oldu ve Togo nerede? soruları gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 15:12
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    Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir? Togo hakkında bilgiler

    Angola'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı, Togo Cumhuriyeti olacak.

    Erdoğan'ın Togo'ya gideceğinin gündeme gelmesiyle birlikte ise haritadaki konumu ve para birimine dair detaylar gündeme getirildi.

    Vatandaşlar Togo'ya dair detayları öğrenebilmek için, "Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir? İşte detaylar...

    TOGO NEREDE?

    Togo, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir ve kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin, batıda ise Gana ile komşudur. Togo, Afrika’nın en ufak ülkelerinden birisidir.

    Güneyde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi'ne kıyısı bulunur.

    Başkenti ülkenin güneybatı ucundaki Lome'dir. Tropikal kuşakta yer alır.

    Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir? Togo hakkında bilgiler #1

    TOGO'NUN PARA BİRİMİ NEDİR

    Togo ülkesinde kullanılan para, Afrika'daki bazı ülkelerde kullanılmakta olan Orta Afrika frangıdır.

    CFA kodlu bu para birimi, ülkede kullanılan resmi paradır. 1 Orta Afrika frangı, 0.013 Türk lirasıyla aynıdır.

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