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- Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir? Togo hakkında bilgiler
Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir? Togo hakkında bilgiler
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 15:08
- Güncelleme : 18.10.2021 - 15:12
Angola'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı, Togo Cumhuriyeti olacak.
Erdoğan'ın Togo'ya gideceğinin gündeme gelmesiyle birlikte ise haritadaki konumu ve para birimine dair detaylar gündeme getirildi.
Vatandaşlar Togo'ya dair detayları öğrenebilmek için, "Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Togo Cumhuriyeti nerede, para birimi nedir? İşte detaylar...
TOGO NEREDE?
Togo, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir ve kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin, batıda ise Gana ile komşudur. Togo, Afrika’nın en ufak ülkelerinden birisidir.
Güneyde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi'ne kıyısı bulunur.
Başkenti ülkenin güneybatı ucundaki Lome'dir. Tropikal kuşakta yer alır.
TOGO'NUN PARA BİRİMİ NEDİR
Togo ülkesinde kullanılan para, Afrika'daki bazı ülkelerde kullanılmakta olan Orta Afrika frangıdır.
CFA kodlu bu para birimi, ülkede kullanılan resmi paradır. 1 Orta Afrika frangı, 0.013 Türk lirasıyla aynıdır.