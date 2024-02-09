Tokat ile Amasya'yı birbirine bağlıyordu... Tarihi köprüden geriye ayakları kaldı Tokat ve Amasya için bağlantı olan yarısı Bizans diğer yarısı Selçuklu dönemine ait olan ve Osmanlı dönemlinde kullanıldığı bilinen köprünün sadece bacakları kaldı.

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İHA

Erbaa ile Taşova ilçeleri arasındaki Kelkit ve Tozanlı Çayı'nın birleşim noktasında yer alan Boğazkesen Köprüsü, zamana yenik düştü.

Tokat ile Amasya arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün yıkılmasıyla ulaşım, yanına yapılan metal köprüyle sağlanmaya başladı.

Tarihi köprü; Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyor.

Selçuk döneminde tamamlandı

Köprü, dikdörtgen şeklindeki dört büyük taş üzerinde inşa edildi. Köprünün bacaklarının alt kısmı ile üst kısmı arasındaki mimari farklılık, inşasına Roma döneminde başlanıp Selçuklu döneminde tamamlanmasından kaynaklanıyor.

Köy sakinlerinin köprünün bacaklarında buldukları haç motifleri köprünün yapımına Bizans döneminde başlandığını kanıtlıyor. Köprüde yer alan kartal motifleri de köprüdeki Selçuklu izlerine işaret ediyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın seferleri sırasında Boğazkesen Köprüsü'nü kullandığı rivayet edilirken bölgenin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak günümüze ulaşıyor.

Köprünün turizme kazandırılması gerektiğinin altını çizen köy sakini Turan Temiz, “Köprümüz çok eski tarihe dayanan bir köprüdür. Bir kısmı Selçuklu bir kısmı da Bizans İmparatorluğu yapısıdır. Bakımsızlıktan bu halde bekliyor. Tarihi bir köprüdür ve ilgililerin ilgilenmesini bekliyoruz. Bakılsa iyi olur. Geçmişimiz var burada. Türkiye Cumhuriyeti olarak Mostar Köprüsü'nü yaptık. İnşallah buralara da el atarız da yapılır.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)