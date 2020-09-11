Tokat Niksar'daki ahşap mezarlık, görenlerin ilgisini çekiyor

200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 19 ahşap mezarlık, görenleri tarihte yolculuğa çıkarıyor. İlginç bir yapıya sahip olan mezarlar, günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Tokat’ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyündeki orman içerisinde ahşap mezarlık bulunuyor.

Çantı tekniği ile yapılmış olan ahşap mezarlar, kültür varlığı olarak tescilli eserler arasında yer alıyor. 200 yıllık oldukları düşünülen yaklaşık 300 mezardan günümüze 19 mezar ulaştı.

ÇİVİ KULLANMADAN YAPILAN AHŞAP MEZARLAR

Günümüze ulaşmayı başaran bu mezarlar da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Birbirine geçmeli olarak kalın ağaçlardan çivi kullanmadan yapılan mezarların bir benzeri ise Akdeniz Bölgesi’nde Teke Yarımadası’nda yer alan antik Likya uygarlığı kentinde yer alıyor. Köydeki eski evlerin büyük bir bölümü de aynı teknikle yapılarak günümüze kadar ulaştı.

FAKİRLİK OLDUĞU İÇİN YAPILMIŞ

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Mehmet Çabuk, mezarların yaklaşık 200 yıllık Türk mezarları olduğunu belirterek, korunmalarını istedi. Çabuk, “O yıllarda ağaç çokmuş, el hızarı ile biçerek bu mezarlıkları yapmışlar. O zamanlar fakirlik varmış, yol yokmuş, beton yokmuş.

Gücü yetenler ahşaptan mezar yapmış, gücü yetmeyenler mezarların etrafına taş örmüş. Bu mezarlarda değerli alim kişiler yatıyor. Yakın köylerde de bu mezarlardan olan yerler var” dedi.

KÖYLÜLER MEZARLARIN KORUNMASINI İSTİYOR

Gün geçtikçe ahşap mezarların çürüdüğünü ve birçoğunun kaybolduğunu ifade eden Çabuk, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için ahşap mezarların koruma altına alınmasını beklediklerini söyledi.

ÇERKEZ KEZİ

Köylerindeki bu geleneğin yaşatılmasını beklediklerini ifade eden Çabuk, “Bu mezarlarda çivi kullanılmamış. Birbirlerine giydirmeli olarak yapılmış. Çerkez kezi deniyor bu yönteme. Büyüklerimiz bizlere böyle anlattı” diye konuştu.

























