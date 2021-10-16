Tokat yolunda bulunan kavak ağaçlarından görsel şölen

Sonbahar ayı tüm güzellikleriyle yaşanmaya devam ederken, Turhal yolundaki kavak ağaçları renkleriyle görenleri büyüledi. Ağaçların oluşturduğu kartpostallık manzara, havadan görüntülendi.

Tokat Turhal kara yolunun iki tarafında bulunan kavak ağaçları, sonbaharın gelmesiyle yeşilden sarıya döndü.

Yolun iki tarafında bulunan ağaçlar, rengiyle görenleri adete büyüledi.

Güneşle birlikte altın sarısı gibi parlayan yaprakların oluşturduğu koridordan geçen sürücüler, manzaranın keyfini çıkarıyor.

"MANZARAYI GÖRÜNCE DAYANAMADIK"

Hızlarını düşüren vatandaşlar manzarayı izleyerek yol kat ediyor. Kimi vatandaşlar araçlarından inerek, hatıra fotoğrafı çekiniyor.

Yoldan otomobiliyle geçen vatandaşlardan Mehmet Yürür, manzaraya kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, “Eşimle birlikte manzarayı görünce dayanamadık, fotoğraflamak istedik. Manzara hızımızı kesmiş oldu. Burayı fotoğraflamadan geçemezdik.” dedi.

Tokat yolunda bulunan kavak ağaçları rengiyle nefes kesti VİDEO

"MANZARA İÇİN HIZIMIZI KESTİK"

Orhan Şensoy ise Samsun’dan Tokat’a giderken doğa harikasını görünce durarak fotoğraf çekindiklerini belirterek, “Manzarayı görünce hızımızı kestik ve buna duyarsız kalmadık” ifadelerini kullandı.