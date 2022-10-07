Tokat'da dev tavşanlar görenleri hayrete düşürüyor

Kilosu, kulağı ve patileriyle diğer tavşan türlerinden farklı olan velikan cinsi tavşanları görenler şaşkınlık içinde kalıyor. Bu dev tavşanlara ilgi duyanlar şehir dışından gelip satın alıyor.

Tokat'ın Soğucak bağlarında hobi amaçlı olarak kümes hayvanları besleyen Mehmet Bingöl, 2 yıldan beri velikan cinsi tavşan besleyip yetiştiriyor.

Yılda ortlama 5 defa yavrulayabilen tavşanların yavruları henüz 45 günlükken sütten kesilerek yem yemeye başlamaları sebebiyle bu özellikleriyle de ilgi görüyor.

Diğer tavşan türlerinden farklı olaran velikan tavşanları, yaklaşık olarak 8-12 kilogram arasında olup et verimi oldukça yüksektir.





Yetişkinleri 2000 liradan, yavruları ise 400 liradan satılıyor

Diğer tavşan türlere göre kafa ve ayak yapıları oldukça büyük olan velikan cinsi tavşanların yetişkinleri 2 bin lira yavruları 400 liradan alıcı buluyor.

Sahiplendiği tavşanlara yoğun ilgisi olan Mehmet Bingöl, velikan cinsi tavşanların en büyük özelliklerinin; kilo, kulak boyutları ve patilerinin uzunluğu olduğunu belirterek, "Kulakları 20 santim ve üzeri geliyor, anaçları 8-10 kilograma ulaşıyor. Biz bu işe internette görerek hobi olarak başladık. Sağ olsun sayın vekilimiz Yücel Bulut beyde bu konuda bize destek verdi." dedi.





'İl dışından talepler geliyor, her şey zamlandı ama biz bunlara zam yapmadık'

Velikan cinsi tavşanların özellikle büyük olanlarına oldukça yoğun talep geldiğini belirten Bingöl, "Bugün yavrularını verdik. İl dışından Antalya, Batman, Trabzon'dan talep var. Her şey zamanlandı ama biz bunlara zam yapmadık. Yavruları 400 liradan başlıyor. Anaçlar ise 2 bin lira" diye konuştu.



