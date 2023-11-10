Tokatlı teyzeler 10 Kasım'da da şiirlerle köylerini temsil etti Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayacak çocuk bulamayınca kendileri şiir okuyarak kutlayan teyzeler Atatürk'ü anmayı unutmadı. Okul önünde toplanan teyzeler öğrendikleri Atatürk şiirlerini okudu.

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İHA

Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne olmuştu.

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ise coşku farklı bir şekilde yaşatılmıştı.

Köyde hane halkının azlığı ve çocuk nüfusun olmayışı Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusuna engel olmamış, köyde bulunan teyzeler tarafından düzenlenen 100. yıl kutlamalarında ilkokulda ezberledikleri şiirleri okumuşlardı.

O güzel anlar köyde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve Türkiye'nin gündemine oturdu.

10 Kasım'da da sahneye çıktılar

Büyük beğeni toplayan teyzeler yine sahnede...

Köylerinin simgesi haline gelen teyzeler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılında anmayı unutmadılar.

Kapalı olan köy okulunun önünde şiir okuyan teyzeler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini gösterdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler en az ilki kadar beğeni aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)