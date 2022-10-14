18 yaşındaki Osman Rafet Okur, kendi yaptığı yazılım ile 1983 model otomobile sesli komutla otomobili çalıştırma, kapatma, ışıkları yakma gibi özellikler ekledi.

Tokat’ta liseyi imam hatipte başarı ile bitirdikten sonra üniversiteyi ise sağlık bölümünde okuyan 18 yaşındaki Osman Rafet Okur, insan taşıyabilen drone ve akıllı köpek kulübesi tasarımından sonraki yeni projesi ile görenlerin takdirini topladı.

Merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşayan Okur (18), yaptığı yazılım sayesinde sesli komutla otomobil çalıştırmayı başardı.

1983 model Renault Toros marka otomobile sesli komutla otomobili çalıştırma, kapatma, ışıkları yakma gibi özellikler ekledi.

Otomobili anahtarsız çalıştırıp kapatabiliyor

İHA’nın haberine göre; cep harçlıklarından biriktirerek satın aldığı elektronik parçalarla yazılım yapıp otomobile entegre eden Okur, cep telefonundan komut vererek otomobili anahtarsız şeklide çalıştırıp kapatabiliyor.

“Sanayiden eski araba parçaları topladım”

Çocukluğundan beri elektronik işlere ilgisi olduğunu belirten Okur, şu açıklamalarda bulundu:

“Yıllardır kapının önünde çalışmaz bir vaziyette duran araba vardı. Bu arabayı önce sanayiden eski araba parçalarıyla topladım. Kendim çalıştırır vaziyete getirdim. 1983 model otomobile ama yazılım yapabiliriz dedim. Yazılım geliştirme kartlarını kullanarak, kendi yazılımı yaparak bu arabayı hem sesle çalıştırabilir, kapatabilir, farlarını açabilir, kaloriferini kapatabilir vaziyete getirdim. Şu an elimdeki imkanlarla sadece çalıştırıp farları yakabiliyoruz.”

Tokat'ta, 1983 model arabaya kendi yazılımı ile yeni özellikler ekledi VİDEO



“Yazılımı internetten kendim öğrendim hiçbir ders almadan”

Eğitim hayatının yetenekli olduğu bölümün dışında devam ettiğini ifade eden Okur, "Eğitim hayatım biraz farklı yönde. Üniversitede sağlık bölümüne gidiyorum. Ama kendim ansiklopedi olsun yani internet olsun oradan öğrenerek böyle şeyler yapmaya başladık. Yazılımı da internetten kendim öğrendim hiçbir ders almadan. Elektronik okumayı düşünüyorum ama sınava girince yapamıyorum. Matematik dersim kötü. Diploma sahibi olmasak da eminim ki bir mühendis kapasitesine ulaşacağımı zannediyorum." diye konuştu.

“Parayla bir işimiz yok, önemli olan bu vatana hayırlı insanlar olması”

Cüneyt Okur, oğlunun keşfedilemeyen bir yetenek olduğunu belirterek, "Allah herkese böyle çocuklar nasip etsin. Çocuklarımın yapmış olduğu projelerde her zaman arkalarındayım. Hiçbir zaman engellememişimdir. Her zaman yardımcı olmuşumdur. Ama bizim imkanlarımız bu kadar. Böyle çocuklara devletimiz sahip çıkarsa daha iyi olur. Bizim parayla bir işimiz yok, önemli olan bu vatana hayırlı insanlar olması." diye konuştu.