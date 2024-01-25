Tokat'ta bulunan 2 bin yıllık köprü, geçmişe tanıklık ediyor Çekerek Irmağı üzerinde bulunan ve Roma dönemine ait 2 bin yıllık köprü tarihe tanıklık ederken, köprünün araç trafiğine de açık olması dikkati çekiyor.

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İHA

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde aktif olarak kullanılan tarihi köprü, geçmişten gelen bir tanık gibi...

Yapımının antik dönemlere kadar uzandığı öne sürülen Sulusaray Köprüsü günümüzde de aktif olarak kullanılıyor.

Bu köprü, yöre halkı tarafından da sahiplenen ve korunun bir yapı aynı zamanda...

Kitabesi kaybolduğu için kesin inşa tarihi bilinmeyen ve ilçedeki diğer kalıntılar gibi Roma döneminden kalma olduğu düşünülen köprü, her iki kıyıdan itibaren büyük kemere doğru hafif yokuşlu şekildeki mimarisiyle dikkat çekiyor.

"2 defa tadilat gördü"

Altı kemerden oluşan köprünün ortada yer alan iki kemer gözü diğerlerinden daha geniş ve yüksek yapısıyla dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemdeki ismi bilinmese de günümüzde Sulusaray Köprüsü olarak isimlendirilen yapı, ilçe halkı tarafından kullanılıyor.

Büyüklerinden duyduğu kadarıyla köprünün Roma dönemine ait olduğunu söyleyen Burhanettin Erden, “Duyduğumuza göre Roma dönemine ait olduğu bildiriliyor. Birisi deprem olmak üzere 2 defa tadilat görmüş. Güzel bir tarihi köprü, ilçedeki görevliler sahip çıksa daha güzel olur” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)