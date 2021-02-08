Tokat'ta çayda mahsur kalan köpek botla kurtarıldı

Kelkit Çayı'na düşen çaresiz köpeğin yardımına, itfaiye ekibi yetişti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Kelkit Çayı'na balık tutmaya giden vatandaşlar, suda mahsur kalan bir köpek fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BOTLA KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, botla köpeğin mahsur kaldığı alana ulaştı.

Bitkin halde kıyıya çıkarılan köpek, sağlık kontrolünün yapılması için belediyenin köpek bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Köpeği fark eden Sinan Güzel ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı