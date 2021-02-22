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    Tokat'ta çocuklar, mezarlık yolunu kayak pistine çevirdi

    Kar yağışının tadını çıkaran çocuklar, dik mezarlık yolunda bidonlarla ve poşetlerle kaydı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 12:59
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    Tokat'ta çocuklar, mezarlık yolunu kayak pistine çevirdi

    Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde kayak tesis özlemini çeken çocuklar, kendi pistlerini oluşturdu.

    Köy mezarlığının yolunu kayak pisti haline getiren 7-12 yaş arasındaki çocuklar, plastik bidon ve leğenleri kızak malzemesi olarak kullandı.

    Bidon ve leğenle kaymaya çalışan öğrenciler renkli görüntü oluşturdu.

    "BİZİM DE ULUDAĞ'IMIZ BURASI"

    Çocuklardan Gürkan Yavuz, plastik bidonları keserek yaptıkları kızaklarla eğlendiklerini dile getirerek, “Sonunda kar yağdı, bizim de Uludağ’ımız burası. Kayacak yer olmadığı için bidonları kesip kızarak burada kayıyoruz.” dedi.

    Tokat'ta çocuklar, mezarlık yolunu kayak pistine çevirdi ViDEO

    Tokat ta çocuklar, mezarlık yolunu kayak pistine çevirdi #1

    Tokat ta çocuklar, mezarlık yolunu kayak pistine çevirdi #2

    Tokat ta çocuklar, mezarlık yolunu kayak pistine çevirdi #3

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