Tokat’ta devrilen tırda boğalar yola kaçtı, yakalamak kolay olmadı

Tokat’ta devrilen tırda boğalar yola kaçtı, yakalamak kolay olmadı

Devrilen tırdan kaçarak yola çıkan boğalar güçlükle kontrol altına alınarak, başka bir tıra yüklendi.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevki İhsaniye köyü yakınlarında Ağrı’dan Amasya’ya kesimhaneye 35 adet büyükbaş hayvan taşıyan Müslüm Çoban idaresindeki tır devrildi.

Yan yatan araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

ÜST KATTAKİLER GECENİN KARANLIĞI KAYBOLDU

Tırın iki katlı dorsesinin üst katında bulunan hayvanlardan bazıları, gecenin karanlığında kaçarak gözden kayboldu.

Tırın üst ve alt katında sıkışan hayvanlar ise Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat’ta devrilen tırda boğalar yola kaçtı, yakalamak kolay olmadı ViDEO

SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

Demir parmaklıklar kesilerek tırdan çıkarılan boğalar araziye dağıldı.

Yaralanan 2 boğa kesilirken, hayvanların birçoğunun çeşitli yerlerinden yaralandığı görüldü. Günün ağarması ile birlikte sağa sola kaçışan hayvanlar toplandı.

BESİCİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Başka bir tıra yüklenmek isteyen boğalar besicilere zor anlar yaşattı.

Yola çıkarak kaçan boğalar, uzun süren çalışmanın ardından tıra yüklenebildi. Hayvan sahipleri, kaybolan 5 boğanın bulunması için yakın köylerde hayvanlarını aramaya başladı.

Kazada devrilen tır çekici yardımı ile kaldırıldı. Bir süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik normale döndü.