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    Tokat'ta drone sesinin sürüyü dağıtmasına sinirlenen çoban nacak fırlattı

    Zile'de doğa fotoğrafı çekmek isteyen Serdal Deniz, koyun sürücüsünü çekmek isterken çobanı sinirlendirdi. Sürünün ürkmesinden sinirlenen çoban, daha sonra fotoğrafçıyla durumu tatlıya bağladı.
    • 03.10.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:55
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    Tokat'ta drone sesinin sürüyü dağıtmasına sinirlenen çoban nacak fırlattı

    Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı, görüntü almak istediği sırada çobanı sinirlendirdi.

    Doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı Yaylası'nı tercih etti.

    Detay görüntüsü almak için drone'u kaldırdığı sırada sürüyü fark eden Deniz, drone'u çobanın olduğu yere yönlendirdi.

    Koyunlar drone'dan korktu

    Bu sırada drone'un çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı.

    Sürünün dağılmasına sinirlendi balta fırlattı

    Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drone'a balta fırlattı. Balta drone'a isabet etmeden yere düştü.

    Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı.

    "Drone'u görünce zarar vereceğini sanmış"

    Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda drone'u görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı." dedi.

    Tokat ta drone sesinin sürüyü dağıtmasına sinirlenen çoban nacak fırlattı #1

    Tokat ta drone sesinin sürüyü dağıtmasına sinirlenen çoban nacak fırlattı #2


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